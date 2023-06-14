الإمارات والبحرين تتبادلان المعارف والخبرات في التنمية المستدامة

دبي (الاتحاد)

بحثت حكومتا الإمارات ومملكة البحرين، سبل تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات التنمية المستدامة، بما يسهم في دعم توجهات البلدين الشقيقين لترسيخ نموذج عمل حكومي داعم وممكن لتحقيق الخطط الوطنية والأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

جاء ذلك، في إطار زيارة رسمية لمعالي نور الخليف، وزيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين، إلى دولة الإمارات، هدفت إلى التعرف على أبرز الممارسات الحكومية المبتكرة في الدولة، وعلى نموذج عمل الإمارات في ملف أهداف التنمية المستدامة.

والتقت معالي نور الخليف، عبدلله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، حيث تم خلال اللقاء استعراض جهود حكومتي الإمارات والبحرين في تسريع تحقيق أجندة التنمية المستدامة على المستويين الوطني والعالمي.

وأشادت وزيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين، بالنماذج الاستثنائية المبتكرة التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مختلف مجالات العمل الحكومي، وأكدت حرص حكومة مملكة البحرين على تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات مع حكومة دولة الإمارات، في المجالات المرتبطة بالعمل الحكومي، والمبادرات الهادفة لتعزيز مسيرة تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد عبدالله ناصر لوتاه، أن حكومة الإمارات تسعى لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية الهادفة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة، من خلال مشاركتها الفاعلة في الجهود العالمية لتحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، انطلاقاً من إيمان قيادتها بأن الشراكات البناءة ومشاركة الخبرات والمعارف تمثل الصيغة المثلى لضمان تحقيق أهداف الاستدامة. وقال عبدالله لوتاه إن الإمارات تمتلك رؤية واضحة للمستقبل، وتوجهات قيادية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تتجسد في إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عام الاستدامة، في مبادرة تؤكد نهج الإمارات لتعزيز الاستدامة، مشيراً إلى أن استضافة الإمارات «كوب 28»، يعكس سعيها إلى المشاركة الفاعلة في قيادة الجهود الدولية في هذا المجال الحيوي لمستقبل الإنسان. وأضاف أن حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت نموذجاً ريادياً عالمياً في تصميم وتنفيذ وقيادة المبادرات الهادفة لتعزيز التنمية المستدامة، ما تجسد في تصدر دولة الإمارات دول العالم في 16 مؤشراً فرعياً مرتبطاً بتحقيق بأهداف التنمية المستدامة الـ17، وفقاً لتقرير أرقام الإمارات 2022 الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.