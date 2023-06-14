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«زراعة الشارقة» تطلق خدمات دعم المزارع الإنتاجية

«زراعة الشارقة» تطلق خدمات دعم المزارع الإنتاجية
15 يونيو 2023 01:04

الشارقة (وام) 

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أطلقت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة بالتعاون مع جهات حكومية محلية داعمة عدة باقات من خدمات دعم المزارع الإنتاجية في إمارة الشارقة بهدف توفير حلول آمنة ومستدامة تدعم أصحاب المزارع للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد  أمس بنادي الشارقة للجولف والرماية شهد توقيع اتفاقيات تعاون تدعم المزارع الإنتاجية في الإمارة وقعها الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية وكل من الدكتور سليمان عبدالله الزعابي رئيس دائرة شؤون البلديات، والشيخ سعود بن محمد القاسمي الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في الشارقة لإدارة الأصول، وماجد سالم الجنيد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، وعبدالله عبد الرحمن الشامسي المدير العام لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بحضور مسؤولي الجهات الداعمة وعدد من المزارعين وممثلي وسائل الإعلام. وأكد  الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية حرص صاحب السموّ حاكم الشارقة على تقديم الدعم لكل ما يسهم في استدامة القطاع الزراعي والحيواني ودعم المزارعين. من جانبه، قال الشيخ سعود بن محمد القاسمي الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في الشارقة لإدارة الأصول إن توقيع الإتفاقية يأتي سعياً منا في تعزيز وتبنّي أفضل الممارسات الحديثة والابتكارات التي تخدم قطاع الزراعة في الإمارة. وقال ماجد سالم الجنيد الاتفاقية: تمثل بداية حقيقية لمشروع وطني طموح يدعم تعزيز نمو القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وتبنّي أفضل الممارسات الحديثة والابتكارات التي تخدم قطاع الزراعة في الإمارة وتدعم خططها التنموية.

الثروة الحيوانية
الزراعة
الشارقة
الأمن الغذائي
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