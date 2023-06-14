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مشروعان لصيانة أصول التجميل الطبيعي وصرف مياه الأمطار في أبوظبي

مشروعان لصيانة أصول التجميل الطبيعي وصرف مياه الأمطار في أبوظبي
15 يونيو 2023 01:04

هالة الخياط (أبوظبي) 

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تنفذ بلدية مدينة أبوظبي قبل نهاية العام الجاري مشروع أعمال التشغيل والصيانة لأصول التجميل الطبيعي وشبكات الري المحلية لمشروع المدينة الإعلامية جنوب ياس، ومشروع تحسين صرف مياه الأمطار في تقاطع شارع سلطان بن زايد الأول مع شارع الشيخة فاطمة بنت مبارك والمناطق المحيطة.
وتسعى البلدية من خلال المشروعين إلى المواءمة بين قدرة منظومة البنية التحتية على تلبية احتياجات النمو المستمر في المنطقة وبين تحقيق الرضا العام من قبل المجتمع على خدماتها ومرافقها العامة.
وتندرج أهمية مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها من خلال بلدية مدينة أبوظبي، ضمن إطار تطوير وتعزيز منظومة البنية التحتية في المدينة وضواحيها، بما يتوافق وينسجم مع حركة النمو التي تشهدها المدينة على الصعد كافة، السكانية والاقتصادية.
وتواصل البلدية تعزيز منظومة البنية التحتية من خلال تنفيذ العديد من المشاريع المتوقع الانتهاء منها خلال العام الجاري، ومنها تصميم وتنفيذ اللوحات الإرشادية الموحدة في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، وتصميم نظام شامل ومستدام لشبكة الطرق بالبر الرئيسي.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، المرحلة الأولى من مشروع متكامل يستهدف إعادة صيانة وتأهيل ورفع كفاء جسر المقطع باستخدام أحدث التقنيات العالمية في صيانة الجسور، وذلك ضمن إطار حرص البلدية على توفير بنية تحتية عالمية المواصفات لإسعاد مستخدمي الطرق بأبوظبي، وتوفير مرافق مرورية ذات مواصفات سلامة وأمن عالمية. 
كما استخدمت البلدية تقنية التحكم بالغبار والرمال المنبعثة من إزالة الدهان لعدم إعاقة الحركة المرورية، أو تلويث المحيط الحيوي للجسر، أو التسبب بأي أضرار أو إزعاج لمستخدمي الطريق، وعدم تلويث مياه الخليج العربي أسفل الجسر.
تقنية جديدة
تتسم عمليات صيانة جسر المقطع بكونها اعتمدت تقنية جديدة في مشاريع صيانة الجسور، وإزالة الدهان، وتركيب الدهان الجديد بطريقة مبتكرة، حيث يتعلق العمال بالحبال أثناء تنفيذ الأعمال بهدف عدم إعاقة الحركة المرورية، وضمان استمرارية الأعمال خلال فترة الذروة المرورية، مما يسمح باستفادة أكبر من الوقت، مع التشديد على توفير أقصى متطلبات السلامة للعاملين في المشروع، واتخاذ الاحتياطات الاحترازية اللازمة لتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ سلامة العمال، والمارة.

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بلدية أبوظبي
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