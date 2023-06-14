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«بلدية أبوظبي» تنظم ورشاً حول خدماتها عبر «تم»

البلدية حريصة على تثقيف وتدريب شركائها ومتعامليها (من المصدر)
15 يونيو 2023 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة بقطاع تخطيط المدن خلال الربع الثاني من العام الجاري وعن بُعد، سلسلة من ورش العمل التدريبية التي استهدفت شرح وتدريب المعنيين على آليات استخدام منصة «تم» للحصول على خدمات تصنيف، وترخيص المقاولين، والمكاتب الاستشارية، وقيد المهندسين، والمهن الهندسية.
وتأتي هذه الورش تعبيراً عن التزام البلدية بتثقيف وتدريب شركائها ومتعامليها بشأن مستجدات الخدمات، وأفضل الممارسات التي تتيح لهم الحصول على خدماتها بكل يسر وسهولة، حيث استهدفت الورش تدريب المنشآت الهندسية العاملة في إمارة أبوظبي، مثل شركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية الهندسية، وشرح نظام وتعليمات أنظمة التصنيف والترخيص، وقيد المهندسين، وخطوات التقديم على الخدمات في منصة «تم»، وعرض نماذج للمستندات المطلوب من المنشأة الهندسية تقديمها في الطلبات، وكذلك عرض المستجدات الفنية والتقنية الخاصة بأنظمة التصنيف.
وأشارت بلدية مدينة أبوظبي أنه لمعرفة المزيد من المعلومات عن آلية وخطوات التقديم على خدمات التصنيف في منصة «تم»، فإنها تدعو المعنيين إلى الاطلاع على دليل الخدمات الخاصة بالتصنيف للمنشآت الهندسية على الموقع الرسمي لـ «دائرة البلديات والنقل»، حيث تم تحديث أدلة المستخدمين لخدمات إدارة التصنيف، وقيد المهن على الخدمات الإلكترونية بمنصة «تم».
ورش توعية
حثت البلدية المنشآت الهندسية من شركات مقاولات ومكاتب استشارية هندسية على أهمية حضور ورش التوعية والتي تقام بشكل شهري، لمواكبة المستجدات الخاصة بالخدمات.
ضمن هذا الإطار تدعو بلدية مدينة أبوظبي جميع المنشآت الهندسية العاملة في قطاع البناء والإنشاء في إمارة أبوظبي إلى التسجيل في نظام التصنيف من خلال منصة «تم»، للحصول على شهادة مزاولة المهن الهندسية التي ستخولهم التعامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما فيها الخدمات المرتبطة ببلديات إمارة أبوظبي.

بلدية أبوظبي
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