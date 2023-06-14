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إعادة تأهيل وصيانة الشواطئ العامة في دبي

إعادة تأهيل وصيانة الشواطئ العامة في دبي
15 يونيو 2023 01:04

دبي (الاتحاد)

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أعلنت بلدية دبي الانتهاء مشروع لإعادة تأهيل وصيانة الشواطئ العامة في إمارة دبي، والتي شملت كلاً من شواطئ: كورنيش الممزر، جميرا 1، وجميرا 3، وأم سقيم 1، بتكلفةٍ إجمالية للمشروع قاربت 93 مليون درهم، وذلك في إطار العمل على توفير بنية تحتية مستدامة تخدم مجتمع الإمارة، وتدعم اقتصادها وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وتوفير احتياجات مرتادي الشواطئ العامة للإمارة والتي تُعد من أهم مواقع الجذب السياحي الرئيسية في دبي، وتقديم أفضل الخدمات والمرافق الترفيهية لهم، بما يعزز من تجربة زوار ومرتادي شواطئ دبي.
وزادت كمية الرمال الشاطئية النظيفة المستخدمة في المشروع على 1.2 مليون متر مكعب من الرمال المستخرجة من أراضي المنطقة الساحلية، وفيما وصلت كميات الصخور المستخدمة في المشروع إلى أكثر من 200 ألف متر مكعب، وسجلت ساعات العمل في المشروع 515 ألف ساعة.
وركز المشروع على صيانة الشواطئ في المواقع المتأثرة بعمليات النحر، وإقامة منشآت الحماية الساحلية اللازمة لضمان اتزان الشواطئ واستدامتها، ورفع مناسيب تلك الشواطئ، بما يجنبها التعرض لحالات الغمر في أوقات الرياح القوية. وجرى العمل على زيادة عرض بعض المواقع من الشواطئ، وزيادة المساحة الشاطئية إلى قرابة 112 ألف متر مربع، ما يسهم في زيادة المناطق الترفيهية على تلك الشواطئ، وتطويرها مستقبلاً.

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