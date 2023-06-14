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باقة برامج تدريبية لتأهيل قيادات بلدية دبي

داوود الهاجري وعلي بن سباع والحضور خلال إعلان البرامج التدريبية (من المصدر)
15 يونيو 2023 01:04

دبي (الاتحاد)

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أطلقت بلدية دبي باقة برامج تدريبية لتأهيل وتطوير قياداتها من مختلف المستويات والاتجاهات بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. وتأتي هذه البرامج في إطار جهود بلدية دبي الرامية إلى تطوير مستويات قياداتها الشابة، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم القيادية ورفع مستواها، وتأهيل الصف القيادي الثاني فيها، وذلك وفق أحدث التوجهات والأساليب الإدارية العالمية في مجال القيادة.
وجرى الإعلان عن باقة البرامج التدريبية ضمن حفلٍ أُقيم في مركز تطوير المواهب التابع للبلدية، بحضور داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور رائد العواملة، عميد الكلية، وعائشة الشامسي، مدير إدارة التعليم التنفيذي، إضافةً إلى القيادات التنفيذية والإدارية من البلدية. وقال داوود الهاجري: «تُركز بلدية دبي على تعزيز وتطوير قدرات رأس المال البشري لديها، وتولي قياداتها وموظفيها ذوي الكفاءة أعلى درجات الاهتمام، وتعمل على تنظيم وإقامة المبادرات التدريبية التي تُنمي من مهاراتهم وقدراتهم، سواء كانت قيادية أو تخصصية في مجالات عملهم، فضلاً عن توفير بيئة عمل جاذبة ومستدامة تشجعهم على التطور ورفع كفاءاتهم باعتبارهم الأصول الأساسية فيها، وأهم مواردها وأعلاها قيمةً».
وأضاف: «تكّمن أهمية البرامج التدريبية لتأهيل قيادات بلدية دبي في كونها مبادرات استباقية واستثنائية لتجهيز الكفاءات البشرية».
من جهته، قال الدكتور علي بن سباع المري: «نسعد بأن نكون جزءاً من باقة البرامج التدريبية التي أطلقتها بلدية دبي، والتي تمكننا من تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في تمكين قادة المستقبل، والدفع نحو التميز الحكومي».

دبي
بلدية دبي
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
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