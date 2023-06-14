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هيئة السلامة بالشارقة تطلق حملة الوقاية من الإجهاد الحراري

هيئة السلامة بالشارقة تطلق حملة الوقاية من الإجهاد الحراري
15 يونيو 2023 01:03

الشارقة (وام)

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أطلقت هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة بالتعاون مع هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة حملة الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، بهدف التوعية بمخاطر الإجهاد الحراري ومسبباته وسبل الوقاية من مخاطره، بالإضافة إلى الإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها في حالات الإصابة. تأتي الحملة دعماً لقرار وزارة الموارد البشرية والتوطين الذي ينص على حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتباراً من 15 يونيو الجاري حتى 15 سبتمبر القادم خلال الفترة من الثانية عشرة والنصف ظهراً حتى الثالثة من بعد الظهر. وأكد الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، أن صحة العاملين في إمارة الشارقة هي أهم أولويات الهيئة وبتضافر الجهود بين مختلف المؤسسات والشركات العاملة في الإمارة نضمن تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية في الإمارة. وستقوم الفرق الميدانية بالهيئة بجولات تفتيشية على مستوى إمارة الشارقة لرصد أي مخالفين للقرار والتأكد من تطبيقه بصورة تامة بهدف تقليل أي إصابات ناجمة عن الإجهاد الحراري، بالإضافة إلى عقد البرامج التدريبية المتعلقة بجانب التوعية والإجراءات الواجب اتباعها في حالات الإصابة. وحثت هيئة الوقاية والسلامة جميع الشركات العاملة في إمارة الشارقة بضرورة التسجيل في نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وضرورة الإبلاغ عن أي إصابات تتعلق بالسلامة العامة، بما فيها إصابات الإجهاد الحراري عبر النظام.

هيئة الوقاية والسلامة
الشارقة
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