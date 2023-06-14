«النقل المتكامل» منظومة مستدامة تعزز جودة الحياة في أبوظبي

أبوظبي (وام)

أكد مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي، حرصه على إرساء منظومة نقل متكاملة ذكية ومستدامة، تلبي تطلعات المتعاملين والمجتمع وتدعم التنمية المحلية بقطاعاتها كافة وتعزز جودة الحياة في الإمارة وتدعم تنافسيتها.

واستعرض المركز في تقرير إحصائي أصدره، جهوده ومبادراته التي أسهمت في الارتقاء بجودة خدمات النقل المقدمة في الإمارة، ومن بينها تنفيذ مشروع البوابات الذكية التي تعمل بالوزن أثناء الحركة، للكشف عن أوزان الشاحنات على طريق الشيخ طحنون بن محمد «E66»، والذي يشكل داعماً لعمل محطات الأوزان المحورية.

ويتكون النظام الحديث من مجسات إلكترونية تكشف الأوزان الثقيلة باستخدام مستشعرات ذكية، ونظام لتحديد طول المركبة وحجمها وعدد المحاور والإطارات المزدوجة والسرعة يعمل بالليزر ثلاثي الأبعاد باستخدام الماسحات الضوئية، وهو يتيح مراقبة أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة وحمولاتها والتأكد من مدى مطابقتها للحدود والمواصفات المعمول بها، وذلك ضمن استراتيجية إمارة أبوظبي للسلامة المرورية الرامية إلى المحافظة على أمن وسلامة مستخدمي الطريق، وضمن رؤية مركز النقل المتكامل لإرساء بنية تحتية آمنة ومتطورة لقطاع الطرق وضمان استدامتها.

وقال المركز: إن عدد المركبات الثقيلة التي خضعت إلى إجراءات محطات رقابة المركبات الثقيلة في الإمارة، بلغ خلال العام الجاري، 580 ألف مركبة، لافتاً إلى تركيب 1.204 أجهزة ذكية لدفع رسوم المواقف العامة، تعمل وفق تقنية الجيل الخامس، ويتم من خلالها دفع الرسوم وإصدار تذكرة المواقف إلكترونياً فقط، بينما تم إيقاف إصدار النسخة الورقية منها، فضلاً عن إضافة خدمة إصدار تصاريح «مواقف» إلى تطبيق «درب»؛ بهدف تسهيل الإجراءات على المتعاملين من خلال إتاحة الخدمات عبر التطبيقات الذكية، وذلك في إطار مساعي المركز لتعزيز تجربة استخدام المواقف العامة، وتسهيل عمليات التفتيش عليها وإدارتها بطريقة ذكية ومتكاملة.

وأضاف المركز في تقريره: إنه استكمل تحديث أصول وأنظمة الإشارات المرورية في منطقة الظفرة، من خلال استبدال الإشارات الضوئية القديمة بأخرى حديثة عززت المظهر الجمالي، وأسهمت في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتقليل زمن الانتظار عند الإشارات الضوئية، بالإضافة إلى تفعيل خدمة الدفع عبر «Apple Pay» في تطبيق «درب» الذكي لتنويع خيارات الدفع للمتعاملين. ولفت إلى أن فريق إدارة الحركة المرورية فيه أنجز خلال عام 2022، تحسين أداء توقيت شبكة الإشارات الضوئية في 226 تقاطعاً من أجل تشغيل الإشارات بكفاءة وموثوقية عالية، إلى جانب افتتاح 29 إشارة مرور جديدة، وهو ما يسهم في تقليل حالات الازدحام المروري عند الإشارات، وتقليل زمن الرحلة وتعزيز سلامة مستخدمي الطرق من المشاة وأصحاب المركبات، وتقليل زمن الرحلة، والارتقاء بمستويات السلامة على الطرق.

وشهد العام الماضي اعتماد «دليل أبوظبي الإرشادي لإدارة السرعة على الطرق» بالتعاون بين المركز والشركاء الاستراتيجيين، والذي يهدف إلى إدارة السرعات على طرق الإمارة بكفاءة وأمان ووفق منهجية واضحة، وتحسين مستويات السلامة المرورية من خلال تطبيق السرعات الآمنة.. وتم نشر هذا الدليل على الموقع الرسمي لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

يضاف إلى ذلك طرح فريق السلامة المرورية في المركز، مبادرة نظام التنبيه الذكي لمنع عبور الإشارة الضوئية الحمراء عند الالتفاف إلى لليسار في التقاطعات التي تعمل بنظام الـ (Lead Lag) وذلك بالتنسيق مع إدارة أنظمة المرور، وهي مبادرة تهدف إلى خفض عدد الحوادث الناتجة عن الانشغال بغير الطريق في التقاطعات وعند الإشارات الضوئية.