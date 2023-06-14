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«استشاري الشارقة» يعد توصياته لدعم «شؤون البلديات»

جانب من الاجتماع (وام)
15 يونيو 2023 01:03

الشارقة (وام)

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 أعدت لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس بمقر المجلس، التوصيات التي سترفعها خلال جلسته المقبلة بشأن التوصيات الخاصة بمناقشة سياسة دائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة.
وبحثت اللجنة في مختلف المحاور التي طرحها أعضاء المجلس خلال مناقشة سياسة الدائرة وبلديات إمارة الشارقة في الجلسة العامة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر. وأكدت اللجنة خلال إعدادها للتوصيات على ما يوليه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من دعم وتمكين لدور الدائرة والبلديات في مواصلة الارتقاء بمختلف الخدمات والتي تمس المواطن والمقيم وصياغة توصيات من شأنها استكمال كافة المشروعات وتلبية متطلبات الخدمات لسكان إمارة الشارقة.
ترأس الاجتماع الدكتور عبدالله إبراهيم الدرمكي رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة، ومن الأمانة العامة للمجلس عبدالعزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية.

الشارقة
استشاري الشارقة
المجلس الاستشاري
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