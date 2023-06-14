«شرطة أبوظبي» تحتفل باليوم العالمي للمتبرعين بالدم

أبوظبي (الاتحاد)
احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، والذي يصادف 14 يونيو سنوياً. وشارك عدد من المنتسبين في حملة التبرع بالدم التي نفذتها إدارة الخدمات الطبية بالتنسيق مع أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية وإدارة المراسم والعلاقات العامة، وبالتعاون مع بنك الدم أبوظبي التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية صحة. وأوضح اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات، أن اليوم العالمي للمتبرعين بالدم يأتي للتذكير بأهمية تعزيز وعي المنتسبين وأفراد المجتمع عموماً بأهمية المشاركة في حملات التبرع، لافتاً إلى أهمية التبرع بالدم في إنقاذ الأرواح وتحسين صحة المرضى والارتقاء بجودة الحياة.
ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي بحملات التبرع بالدم والتي وضعتها ضمن أولوياتها بالتعاون مع الشركاء والجهات ذات الاختصاص لأهميتها في غرس قيمة الحس الإنساني وتعزيز المشاركة وتقوية الروابط الإنسانية وتأمين فرص نجاة أكبر للمستفيدين، كما تعتبرها واجباً وطنياً، يأخذ من الوقت دقائق قليلة لإنقاذ حياة الآخرين.