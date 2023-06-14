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«شرطة أبوظبي» تحتفل باليوم العالمي للمتبرعين بالدم

خلال الفعالية (من المصدر)
15 يونيو 2023 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، والذي يصادف 14 يونيو سنوياً. وشارك عدد من المنتسبين في حملة ‏التبرع بالدم التي نفذتها إدارة الخدمات الطبية بالتنسيق مع أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية وإدارة المراسم والعلاقات العامة، وبالتعاون مع ‏بنك الدم أبوظبي التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية صحة. ‏وأوضح اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات، أن اليوم العالمي للمتبرعين بالدم يأتي للتذكير بأهمية تعزيز وعي ‏المنتسبين وأفراد المجتمع عموماً بأهمية المشاركة في حملات التبرع، لافتاً إلى أهمية التبرع بالدم في إنقاذ ‏الأرواح وتحسين صحة المرضى والارتقاء بجودة الحياة.
ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي بحملات التبرع بالدم والتي وضعتها ضمن أولوياتها بالتعاون ‏مع الشركاء والجهات ذات الاختصاص لأهميتها في غرس قيمة الحس الإنساني وتعزيز المشاركة وتقوية ‏الروابط الإنسانية وتأمين فرص نجاة أكبر للمستفيدين، كما تعتبرها واجباً وطنياً، يأخذ من الوقت دقائق ‏قليلة لإنقاذ حياة الآخرين.‏

شرطة أبوظبي
اليوم العالمي للمتبرعين بالدم
التبرع بالدم
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