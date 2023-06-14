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تفاهم بين «شرطة دبي» وديوان المحاسبة

صورة تذكارية عقب توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
15 يونيو 2023 01:03

دبي (الاتحاد)

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تعاون مع ديوان المحاسبة، ينضم بموجبها موظفو الديوان إلى برنامج بطاقة إسعاد في شرطة دبي، للاستفادة من المزايا والخصومات والعروض المتنوعة التي تقدمها البطاقة بالتعاون مع شركائها في الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم. وقع الاتفاقية من جانب ديوان المحاسبة محمد راشد الزعابي، وكيل الوزارة مدير قطاع الرقابة والتدقيق، ومن جانب شرطة دبي سعادة اللواء سيف بن عابد، مدير الإدارة العامة للمالية، بحضور السيدة منى محمد العامري، مديرة مركز بطاقة إسعاد، والملازم يحيى علي، وحسن الشامسي، رئيس قسم الاتصال الحكومي في مركز بطاقة إسعاد، ويوسف سالم الكعبي، المدقق القانوني في الديوان.
انضمام موظفي الديوان إلى برنامج إسعاد
تتيح المذكرة انضمام موظفي ديوان المحاسبة إلى برنامج إسعاد، بحيث تزودهم شرطة دبي ببطاقة إسعاد وإشعارات بالشركات والمؤسسات التجارية التي تمنح الموظفين ذات المزايا التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي. وتهدف بطاقة إسعاد إلى تسهيل حصول الموظفين وأفراد عائلاتهم على احتياجاتهم في مختلف القطاعات، الصحية، والتعليمية، والسياحية، والترفيهية وغيرها وبأسعار مخفضة، عبر توفير العروض والمزايا التي تقدمها القطاعات المشاركة، من خلال برنامج مبتكر يحقق لهم الاستفادة من العروض والخصومات التي تلبي تطلعاتهم وتعزز مستويات الأداء لديهم.

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