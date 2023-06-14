«شرطة رأس الخيمة» تتصدر في معاينة مسرح الجريمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

ثمن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، حصول قسم مسرح الجريمة على الاعتماد الدولي «الآيزو» في معاينة مسرح الجريمة طبقاً للمواصفة 17020 والمواصفة ILAC G19، حيث شمل الاعتماد كافة أنواع وأدوار التعامل مع مسرح الجريمة في عدد من المجالات، منها: تأمين وفحص مسرح الجريمة للبحث عن الآثار المادية، والآثار المادية الضئيلة، والتعامل مع الآثار البيولوجية وانطباعات وآثار الأحذية، ورفع آثار بصمات وانطباعات الأصابع، وتوثيق الآثار وجمعها، وتحريز الآثار وتجفيفها وتخزينها ونقلها إلى المختبر الجنائي.

وأكد القائد العام أن تقييم الاعتماد الدولي «الآيزو» تم من قِبَل مركز الإمارات العالمي للاعتماد EIAC وفق تقييم نخبة من خبراء سويسرا والإمارات، وبذلك تصبح القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ضمن أوائل قيادات الشرطة في المنطقة، التي تحصل على المواصفة 17020 والمواصفة ILAC G19 في معاينة مسرح الجريمة، وذلك يمثل اعترافاً دولياً بالكفاءات والقدرات الفنية لمعايني مسرح الجريمة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وينعكس إيجاباً على جهود وزارة الداخلية ممثلة في شرطة رأس الخيمة، في مكافحة الجرائم بكافة صورها وأنواعها بما يعزز الأمن والأمان في إمارة رأس الخيمة.