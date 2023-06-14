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ورش تدريبية لسائقي «تاكسي الوطني» في دبي

ورش تدريبية لسائقي «تاكسي الوطني» في دبي
15 يونيو 2023 01:03

دبي (الاتحاد)

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نظمت شرطة دبي سلسلة من الورش والدورات التدريبية لسائقي شركة تاكسي الوطني؛ بهدف تأهيل السائقين حول طرق استخدام تطبيقات شرطة دبي الذكية لإصدار تقارير الحوادث المرورية البسيطة.
وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة في شرطة دبي، إن إدارة المعهد المروري بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي نظمت سلسلة من الدورات التدريبية والورش لسائقي مركبات الأجرة في شركة تاكسي الوطني استفاد منها أكثر من 2547 سائقاً.
وأوضح أن الهدف من تلك الدورات هو إكساب السائقين خبرات التعامل مع المشكلات المرورية التي تواجههم وصقل المهارات التي تساعدهم في أداء رسالتهم بطريقة علمية وأمنية صحيحة.

 

شرطة دبي
دبي
شركة تاكسي
الحوادث المرورية
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