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تحت رعاية رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يشهد "العرس الجماعي" الثاني لمنتسبي وزارة الدفاع

خالد بن محمد بن زايد يتوسط العرسان بحضور عيسى المزروعي ومطر الظاهري وأحمد بن طحنون وخليفة بن طحنون (الصور من المصدر)
14 يونيو 2023 21:43

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله"، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، العُرس الجماعي الذي نظمته وزارة الدفاع لـ 500 عريس من منتسبيها من عسكريين ومدنيين وأبناء الشهداء.

وتأتي مبادرة العرس الجماعي ــ الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك " ــ ضمن مبادرات وزارة الدفاع للاحتفاء بالذكرى السابعة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة، وفي إطار المساهمة المجتمعية التي تحرص عليها الوزارة تجاه أبنائها، ترسيخاً لقيم التكافل المجتمعي.

وهنأ سموه العرسان وذويهم بهذه المناسبة، مؤكداً أن بناء أسرة مستقرة ومترابطة هو حجر الأساس في مسيرة تقدم دولة الإمارات وعلى قمة أولويات القيادة الرشيدة، التي تحرص على دعم أبناء الوطن، مشيداً بنجاح تجربة الأعراس الجماعية في الدولة ونهجها، لما تُمثله من ظاهرة وطنية يُحتذى بها في تكريس تقاليد أصيلة في المجتمع، وتُسهم في تعزيز قيم ومبادئ التكافل المجتمعي.

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حضر الحفل معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، ومطر سالم علي الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، واللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع وعدد من أهالي وأسر العرسان.

وفي نهاية الحفل التقط لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان والحضور الصور التذكارية مع العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
خالد بن محمد بن زايد
العرس الجماعي
وزارة الدفاع
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