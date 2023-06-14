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رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس النيجر تتضمن دعوته لحضور COP28

رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس النيجر تتضمن دعوته لحضور COP28
14 يونيو 2023 19:28

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية إلى فخامة محمد بوعزوم، رئيس جمهورية النيجر، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، المقرر عقده بمدينة إكسبو دبي في شهر نوفمبر المقبل.

سلّم الرسالة إلى فخامته راشد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تشاد السفير غير المقيم لدى النيجر، خلال استقباله في القصر الرئاسي بالعاصمة نيامي.ورحّب فخامته بالدعوة، مؤكداً استعداد بلاده للمشاركة في مؤتمر المناخ القادم COP28 في دولة الإمارات.

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من جانبه، أشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لاستضافتها قمة المناخ COP28 انطلاقًا من التزامها بالعمل المناخي العالمي وما تمثّله القمة من محطة مهمة فيه، خاصةً أنها ستشهد أول مراجعة عالمية لتقييم التقدم المحرَز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ.

 

المصدر: وام
كوب 28
رئيس الدولة
النيجر
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