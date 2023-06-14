طقس الغد مغبر وانخفاض بدرجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مثيرة ومحملة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي أن حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب،و يحدث المد الأول عند الساعة 11:40 والمد الثاني عند الساعة 23:09 و الجزر الأول عند الساعة 16:26 والجزر الثاني عند الساعة 06:21.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:26 والمد الثاني عند الساعة 19:08 والجزر الأول عند الساعة 13:49 والجزر الثاني عند الساعة 02:19.