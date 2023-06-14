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ريم الهاشمي تزور كوستاريكا ضمن جولتها في أميركا اللاتينية والكاريبي

ريم الهاشمي وتينوكو خلال توقيع مذكرة تفاهم (وام)
14 يونيو 2023 19:11

زارت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، جمهورية كوستاريكا يرافقها وفد دولة الإمارات رفيع المستوى من القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية.

وقد زار الوفد معهد أندريا خيمينيز للأطفال من أصحاب الهمم في سان خوسيه حيث التقت معالي ريم الهاشمي مديرة المعهد أدريانا خيمينيز. وقدم الأطفال عروضا ثقافية و فلكلورية خلال استقبال معاليها.

وجرى خلال الزيارة تدشين معرض فنون أصحاب الهمم الإماراتي الكوستاريكي والذي شهد تقديم أعمال فنية من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومعهد أندريا خيمينيز.

كما افتتحت معالي ريم الهاشمي سفارة دولة الإمارات في سان خوسيه إلى جانب معالي الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو وزير الخارجية والأديان الكوستاريكي.

وبهذه المناسبة، قالت معالي ريم الهاشمي: "أتواجد اليوم ضمن أكثر من 40 شخصًا من دولة الإمارات لأننا ندرك الإمكانات الهائلة للتعاون بين بلدينا.. إن وجودنا هنا اليوم يدل على رغبتنا في العمل معًا في جميع المجالات، لدعم الروابط بين شعبينا وتعزيز التجارة وإقامة علاقات استثمارية متبادلة، والعمل معًا من أجل عالم أفضل وأكثر استدامة ".

وأقامت روضة العتيبة سفيرة دولة الإمارات لدى كوستاريكا خلال الزيارة، مأدبة غداء على شرف الوفد في مقر إقامتها بحضور معالي الدكتور ستيفان برونر النائب الأول لرئيس جمهورية كوستاريكا، ومعالي تينوكو، ومعالي نوغي أكوستا وزير المالية، ومعالي لويس أمادور وزير الأشغال العامة والنقل، ومعالي فرانز تاتنباخ وزير البيئة والطاقة، ومعالي فيكتور كارفاخال وزير الزراعة، ومعالي نايريب غواداموز وزيرة الثقافة، ومعالي سيندي كيسادا وزيرة شؤون المرأة، والسفراء الأجانب، والشركات الكوستاريكية.

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وألقت معالي ريم الهاشمي  وروضة العتيبة ومعالي تينوكو كلمات خلال المأدبة .وقال معاليه:"إن كوستاريكا تعتبر دولة الإمارات شريكًا تجاريًا استراتيجيًا، وذلك في إطار اهتمام وحرص الدولتين على تعزيز التعاون إلى آفاق أوسع، في مجالات التعليم والمناخ والاستدامة والابتكار".

ووقعت معالي الهاشمي ومعالي الدكتور تينوكو مذكرة تفاهم في مجال التعاون الفني.

وعقد أعضاء وفد دولة الإمارات اجتماعات مع نظرائهم في كوستاريكا.

وخلال اجتماع معالي الهاشمي مع معالي برونر، ناقش الجانبان السبل الكفيلة بتعزيز التبادل التجاري في السنوات المقبلة، والانتهاء من مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجارية.

وناقش الجانبان أيضا استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في مدينة إكسبو دبي في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين بهدف معالجة تحديات تغير المناخ من خلال إيجاد حلول عملية وفاعلة وطويلة الأجل.

المصدر: وام
أميركا اللاتينية
الكاريبي
ريم الهاشمي
كوستاريكا
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