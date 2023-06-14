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"الأرصاد": استمرار "بيبرجوي" إعصاراً من الدرجة الأولى خلال الساعات الـ 24 القادمة

"الأرصاد": استمرار "بيبرجوي" إعصاراً من الدرجة الأولى خلال الساعات الـ 24 القادمة
14 يونيو 2023 18:03

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الحالة المدارية "بيبرجوي" في بحر الحرب إعصاراً من الدرجة الأولى خلال الساعات الـ 24 المقبلة مع اتجاهه للشمال نحو السواحل الهندية الباكستانية، حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز ما بين 120 - 140 كم/ س وسرعة تحرك الإعصار 8 كم/ س.

وذكر المركز - في بيان له اليوم - أن الوضع الحالي لـ "بيبرجوي" يبقى كإعصار من الدرجة الأولى ويتمركز وسط شرق بحر العرب عند خط عرض 22.1 شمالاً وخط طول 66.5 وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 140 إلى 150 كم/الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

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وجدد المركز التأكيد على عدم وجود أي تأثير لتلك الحالة المدارية على الدولة.

المصدر: وام
الأرصاد
المركز الوطني للأرصاد
عاصفة
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