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الإمارات

"الفارس الشهم2" تطلق مبادرة "سلامة قلبك" في اللاذقية

"الفارس الشهم2" تطلق مبادرة "سلامة قلبك" لإجراء العمليات الجراحية العاجلة في اللاذقية
14 يونيو 2023 17:55

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن عملية "الفارس الشهم 2" التي تنفذها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون مع مديرية الصحة في محافظة اللاذقية السورية مبادرة "سلامة قلبك"، بهدف إجراء عمليات قسطرة وجراحات القلب للأشخاص من الأسر السورية الأكثر احتياجاً.

 تأتي المبادرة الإنسانية بالتعاون مع مركز "الباسل" لأمراض وجراحة القلب بمحافظة اللاذقية، ومشاركة فريق طبي محلي متخصص، وفي إطار جهود الإمارات الإنسانية والإغاثية المتواصلة للتخفيف عن معاناة الأسر المتضررة بعد زلزال 6 فبراير الماضي والوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين في ظروفهم الراهنة.

وقال محمد خميس الكعبي رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في سوريا، إن فريق الهلال المتواجد ضمن عملية الفارس الشهم2 خلال تقديمه المساعدات الإغاثية في عددٍ من المدن السورية؛ رصد حالات عديدة تعاني من أمراض القلب، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف تقديم الدعم الطبي وإجراء العمليات، بالإضافة إلى توعية المجتمع بأهمية الوقاية من مسببات أمراض القلب .

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وأشار الدكتور هوازن عدنان مخلوف مدير صحة اللاذقية، إلى التعاون المستمر بين هيئة الصحة وفريق الهلال الأحمر الإماراتي ضمن "الفارس الشهم2" التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع وقوع كارثة الزلزال، معرباً عن امتنانه للمبادرات الإنسانية المقدمة من الإمارات بلد الخير والتي لم تتوقف بداية من جسر المساعدات الطبية والدوائية وصولاً إلى تقديم المبادرات الصحية وكان منها مبادرة "طبيبك في دارك" إضافة إلى إجراء عمليات جراحية عاجلة.

جدير بالذكر، أن عملية "الفارس الشهم 2" إحدى أهم صور دعم دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة للشعب السوري، تم خلالها تسيير 185 طائرة وثلاث سفن محملة بالمواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مرحلة التعافي لصالح الشعب السوري.

 

المصدر: وام
اللاذقية
الهلال الأحمر الإماراتي
أمراض القلب
سوريا
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