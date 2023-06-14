الأرصاد: «بيبرجوي» يتجه نحو السواحل الهندية الباكستانية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أصدر المركز الوطني للأرصاد بيانه التاسع عن الحالة المدارية بحر العرب بيبرجوي، والمصنف من قبل المركز بأنه إعصار من الدرجة الأولى، وأكد المركز أنه لا يوجد أي تأثير على الدولة، وتابع المركز أن الوضع الحالي للحالة، إعصار من الدرجة الأولى يتمركز وسط شرق بحر العرب عند خط عرض 22.1 شمالاً وخط طول 66.5 وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 140 إلى 150 كم/الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

وقال: من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الإقليمي من المتوقع استمرار الإعصار المداري من الدرجة الأول خلال الـ 24 ساعة القادمة، واتجاه الإعصار للشمال باتجاه السواحل الهندية الباكستانية، حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 120 – 140 كم/ س وسرعة تحرك الإعصار 8 كم/ س. وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى رياح شمالية غربية نشطة السرعة والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي، وبلغ ارتفاع الموج 8 أقدام بالعمق، ويتوقع استمرار الاضطراب في البحر خلا الأسبوع، كما أدت الرياح نشطة السرعة إلى غبار وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وسرعتها من20إلى35تصل إلى50كم/س، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان. فيما يتوقع أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، وحركة الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصةً شرقاً وشمالاً وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، والبحر مضطرب إلى شديد الأضطراب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.