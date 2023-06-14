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الإمارات

عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية فيتنام في هانوي

عبدالله بن زايد
14 يونيو 2023 16:21

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية معالي بوي ثان سون وزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى هانوي. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في القطاعات كافة، لاسيما الاقتصادية. واستعرض الوزيران جهود البلدين للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين دولة الإمارات ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان». كما اطلع وزير خارجية فيتنام من سموه على تحضيرات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، وأكدا على أهمية «COP28» في حشد الجهود العالمية المبذولة لتبني حلول فاعلة في مواجهة تداعيات تغير المناخ. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات وفيتنام، مشيراً إلى جهود البلدين للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تدعم رؤيتهما لتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام. من جانبه رحب معالي بوي ثان سون بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مؤكداً على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين وتطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في كافة المجالات. وعقب اللقاء شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي بوي ثان سون وزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، التوقيع على مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية في فيتنام. وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور بدر المطروشي سفير الدولة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، وسعادة الدكتورة فام لان زونغ رئيسة الأكاديمية الدبلوماسية الفيتنامية بالوكالة. حضر اللقاء سعادة سعيد الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة الدكتورة مها بركات مساعدة وزير الخارجية لشؤون الصحة، وسعادة بدر عبدالله المطروشي سفير الدولة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية.

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