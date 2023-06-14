تصديق الشهادات الجامعية بأقل من ساعة واحدة في الإمارات

دينا جوني (دبي)

أصبح بإمكان طلبة الجامعات المرخّصة من وزارة التربية والتعليم تصديق شهاداتهم خلال أقل من ساعة، من خلال الخدمة الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها الوزارة أمس، والتي سيستفيد منها في المرحلة الأولى 11 ألف طالب وطالبة في ست جامعات.

وقالت الوزارة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم، لإطلاق الخدمة والإعلان عن تفاصيلها، إن طلب تصديق الشهادة كان يقدّمه في السابق الطالب نفسه إلى المكتب المعني في الوزارة، مدعّماً بالمستندات اللازمة، والذي كان يستغرق حوالي ثلاثة أيام عمل لكي يتمكن فريق العمل من التأكد من صحة الشهادة وجميع الأوراق والمستندات. أما اليوم، فإن الطلب سيتم تقديمه من الجامعة نفسها الملتزمة بمعايير التصديق، الأمر الذي يتيح إنجاز أكبر عدد من الشهادات في أقل وقت ممكن.

وأشارت أن الرسوم ستكون موحّدة بكلفة 50 درهماً للشهادة و50 درهماً للتصديق، لافتة أنه بإمكان الطالب من خلال هذه الخدمة الوصول إلى الشهادة من خلال UAE PASS.

وتشمل الجامعات المستهدفة في المرحلة الأولى جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الشارقة، وجامعة زايد، والجامعة الأميركية في الشارقة.