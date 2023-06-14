حاكم عجمان يطلع على برامج واستراتيجية «الدفاع المدني»

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على برامج وخطط واستراتيجية الإدارة العامة للدفاع المدني، للارتقاء بخدماتها في جميع إمارات الدولة، وفق استراتيجية وزارة الداخلية، إضافة إلى مشاريعها التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وإنجازاتها خلال الفترة السابقة. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان، في ديوان الحاكم، اليوم، الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني في دبي، واللواء الدكتور جاسم المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية، ومديري إدارات الدفاع المدني في الدولة، يرافقهم العقيد رائد عبيد الزعابي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، وعدد من الضباط، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الشهري لإدارات الدفاع المدني في الإمارة. وأكّد صاحب السمو حاكم عجمان، أن دولة الإمارات وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حرصت على دعم إدارات الدفاع المدني في كل إمارات الدولة، بوصفها جزءاً رئيساً في عملية التنمية الشاملة، ونظراً لدورها في حماية الأرواح والممتلكات، لتمكينها من استخدام أفضل الممارسات العملية العالمية والاعتماد على المسرعات والذكاء الاصطناعي لاستشراف المستقبل. وثمّن سموه الجهود التي يبذلها المسؤولون في وزارة الداخلية، وعلى رأسهم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي يولي اهتماماً كبيراً بكل إدارات الدفاع المدني وتوفير احتياجاتها من الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة وتزويدها بأحدث التجهيزات والآليات والتقنيات، لمساعدتها في تنفيذ كافة مهامها بإتقان واحترافية. وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان، برجال الدفاع المدني، لما يبذلونه من جهود كبيرة في سبيل حماية الأرواح والمحافظة على الممتلكات، وتقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين. من جانبه أعرب الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني في دبي، عن شكره الجزيل وتقديره لصاحب السمو حاكم عجمان، لاستقباله وفد مديري الدفاع المدني في الدولة ودعم سموه تطوير العمل بأجهزة الدفاع المدني، بهدف تمكينها من تحقيق الريادة والتميز وترسّيخ مكانة دولة الإمارات كواحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة. واطلع سموه على الخطط التطويرية المستقبلية لإدارات الدفاع المدني لرفع كفاءة الأداء والجاهزية على مستوى المراكز المختلفة بالدولة، وبذل المزيد من الجهود ومواصلة التنسيق بين الإدارات لتبادل المبادرات والخبرات وإنجاز المهام بكل دقة وأمانة، حتى ينعم الجميع بالأمن والأمان. حضر اللقاء، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وسعادة عبدالله أمين الشرفاء، المستشار في ديوان الحاكم، وسعادة حمد راشد النعيمي، مدير ديوان الحاكم، وسعادة سالم سيف المطروشي، نائب مدير ديوان الحاكم، وسعادة يوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين. جدير بالذكر أن اجتماع القائد العام للدفاع المدني مع المديرين العامين للدفاع المدني بالدولة، الشهري، الذي عقد في مقر الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، شهد تكريم الإطفائيين المتميزين.