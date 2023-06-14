«البلديات والنقل» في أبوظبي تطلق «استبيان الحي المثالي»

أطلقت دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، استبيان الحي المثالي للتواصل مع مجتمع إمارة أبوظبي تحت شعار «معاً نعزِّز رفاهية العيش في أبوظبي»، ضمن حملة تهدف إلى استطلاع آراء أفراد المجتمع، والتعرُّف على احتياجاتهم المتعلقة بتطوير الأحياء السكنية والمرافق المجتمعية. ستُنفَّذ الحملة في إطار الاستراتيجية التأسيسية للمعيشة التي أُعلِنَ عنها في الفترة الأخيرة، بهدف الارتقاء بجودة الحياة، وتوفير مناطق سكنية متكاملة تلبّي كلَّ احتياجات أفراد المجتمع في جميع أنحاء الإمارة.

وتندرج الاستراتيجية التأسيسية للمعيشة ضمن رؤية وأولوية حكومة أبوظبي في بناء وتوفير بيئة مجتمعية متكاملة ومستدامة، تضمن استقرار وترابط مجتمع الإمارة وتُسهم في تبنّي نمط حياة صحي في بيئة مجتمعية متكاملة تتماشى مع الثقافة المحلية وتقاليد الموروث الإماراتي.

وتتركَّز حملة التواصل على التعاون مع القطاع الحكومي والخاص، وتوظيف منصات التواصل الاجتماعي، وتنظيم ورش عمل مع مجموعات مختلفة من الأفراد وإجراء استطلاعات رأي بطرق مبتكرة تشجِّع على التفاعل مع جميع سكان إمارة ابوظبي. شملت الحملة إجراء «استبيان الحي المثالي» الذي طرح أسئلة مختلفة هدفت في مجملها إلى التعرُّف على ملاحظات أفراد المجتمع وآرائهم بخصوص المرافق المجتمعية المثالية القريبة من الأماكن التي يعيشون فيها، وسبل تطوير الأحياء السكنية المحيطة.

وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي: «تهدف دائرة البلديات والنقل – أبوظبي إلى إعادة إحياء وتطوير المناطق لتلبية احتياجات المجتمع، وتنويع خيارات ووسائل التنقُّل للجميع وتطويرها، والاستفادة من أصول أبوظبي الحالية لإنشاء وجهات وتجارب للجميع، والتخطيط للوصول إلى إمارة ذات مرافق متكاملة ومستدامة ومرنة للجميع، والحفاظ عليها».

وأضاف معاليه: «تهدف الحملة إلى نشر ثقافة التنوُّع، ودمج مختلف شرائح المجتمع في عملية التطوير من خلال دراسة احتياجات وآراء الجميع وأخذها بعين الاعتبار في عملية صنع القرار المتعلقة بتصميم وتطوير المرافق المجتمعية للأحياء السكنية، وبناء منصات رقمية تمكِّن أفراد المجتمع من الوصول إلى المعلومات التي تتعلَّق بسير العمل في مشاريع التطوير، وتقديم آرائهم ومقترحاتهم بخصوصها. من أهداف الحملة كذلك بناء الشراكات مع مؤسَّسات المجتمع المحلي والمدارس والجامعات، لدمج السكان وخاصة فئات الشباب في الجهود المتعلقة بتطوير المرافق المجتمعية والترفيهية. ومن خلال بناء الحدائق الجديدة وتقديم مرافق البنى التحتية المتطورة، فإننا نهدف إلى بناء مجتمعات مستدامة ومترابطة، وتلبية احتياجات سكان الإمارة وتحقيق تطلُّعاتهم، وتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي».

ومن جانبه قال الدكتور سالم خلفان الكعبي، المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل – أبوظبي: «إنَّ هذه الحملة تعكس حرص الدائرة على التعرُّف على آراء أفراد مجتمع إمارة أبوظبي واحتياجاتهم؛ فمن خلال الاستماع لصوت الناس، وفَهْم متطلباتهم، سيكون بمقدورنا تبنّي المبادرات الاستراتيجية التي تعزِّز جودة الحياة، وتطوير المناطق السكنية التي تلبّي احتياجاتهم المختلفة. ولهذا، فإننا ندعو الجميع إلى المشاركة في هذه الحملة؛ لأنَّ آراءهم مهمة وستسهم في تشكيل مستقبل التنمية المستدامة في الإمارة».

مضيفاً: «تقوم هذه الحملة على بناء جسور التعاون بين القطاع العام والخاص، وتوظيف قنوات الاتصال المختلفة، بما في ذلك استطلاعات الرأي، بصفتها وسيلةً لتعزيز التفاعل مع جميع شرائح المجتمع بتوجُّهاتهم ومجموعاتهم العمرية كافَّة».

ووفقاً للاستراتيجية التأسيسية للمعيشة، ستُشيَّد 113 حديقة جديدة في إمارة أبوظبي بحلول نهاية عام 2023، موزَّعة على النحو التالي: 70 حديقة في أبوظبي، و30 حديقة في العين، و9 حدائق في منطقة الظفرة. فيما ستُشيَّد 277 حديقة جديدة بحلول 2025؛ 180 حديقة منها في أبوظبي، و80 حديقة في العين، و17 حديقة في منطقة الظفرة. وقد تضمَّنت المرحلة الأولى من الاستراتيجية مشاريعَ تبلغ قيمتها الإجمالية 12 مليار درهم، تشمل توفير مرافق البنية التحتية مثل مسارات المشاة والدراجات الهوائية، والأعمال التجميلية، والمرافق المجتمعية مثل الملاعب الرياضية والعيادات والمساجد، إضافة إلى زيادة عدد الحدائق والمساحات الخضراء في إمارة أبوظبي.

للمشاركة في الاستطلاع، يرجى الضغط على الرابط الإلكتروني المرفق (https://dreamneighbourhood.dmt.gov.ae)