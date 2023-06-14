"حظر العمل وقت الظهيرة" غداً

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، اعتباراً من يوم غد الخميس الموافق 15 يونيو الجاري، تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة بدءاً من الساعة 12:30 ظهراً، وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، وذلك حتى 15 سبتمبر المقبل.

وأكدت الوزارة، أن حظر العمل وقت الظهيرة، ينطلق من الالتزام الراسخ في دولة الإمارات بالمعايير الإنسانية في بيئة العمل، وتطبيق أفضل المعايير العالمية في الصحة والسلامة المهنية، خصوصاً وأن تعزيز رفاهية القوى العاملة من خلال بيئة عمل آمنة ومرنة وجاذبة ضمن منظومة حوكمة فاعلة لسوق العمل يندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

وأضافت: "نثق بالتزام المنشآت بتطبيق الحظر، وحرصها على حماية عمالها، وتشغيلهم ضمن بيئة عمل آمنة، لإدراكها أهمية الحظر وانعكاساته الإيجابية على بيئة العمل والإنجاز، خصوصا وأنه يطبق للعام التاسع عشر على التوالي، حيث يعد أحد أهم المكتسبات العمالية التي تعزز ريادة وتنافسية سوق العمل الإماراتي".

ويتوجب على أصحاب العمل توفير مظلات واقية للعمال من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل في وقت الظهيرة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة مثل المراوح، بالإضافة إلى توفير كميات المياه اللازمة، وغيرها من وسائل الراحة في أماكن العمل.

ويحظر تشغيل العمال ساعات إضافية تزيد على ثمان ساعات يومياً، وفي حال الضرورة تعتبر ساعات التشغيل الإضافية عملاً إضافياً يتقاضى عليه العامل أجراً إضافياً، وفق أحكام قانون تنظيم علاقات العمل.

وتراعي أحكام حظر العمل وقت الظهيرة، ضمان استمرار العمل بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث تنص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها العمل دون توقف لأسباب فنية، مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان من غير الممكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح الأعطال التي تؤثر على المجتمع بشكل عام مثل انقطاع خطوط تغذية المياه، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع حركة السير، وغيرها من الأعطال في الخدمات الأساسية.

كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور، والخدمات التي يتطلب إنجازها العمل دون توقف بما في ذلك قطع طرق السير الرئيسية أو تحويلها، وقطع خطوط التيار الكهربائي والاتصالات.

ويتوجب على صاحب العمل في حال تنفيذ الأعمال المستثناة، توفير ماء شرب بارد يتناسب مع عدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد إرواء مثل الأملاح وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إلى جانب توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل، ووسائل تبريد صناعية مناسبة ومظلات واقية من أشعة الشمس المباشرة.

وتستقبل وزارة الموارد البشرية والتوطين بلاغات أفراد المجتمع عن أية مخالفة لقرار حظر العمل وقت الظهيرة، عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000، والذي يستقبل المكالمات على مدار الساعة، ويستجيب للمتصل بـ20 لغة، منها ثلاث لغات رئيسية عبر نظام الرد الآلي، إضافة إلى استقبال البلاغات عبر التطبيق الذكي للوزارة.