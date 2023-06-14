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الإمارات

منطاد الإمارات يطلق منطاد " UAE ONE " نوفمبر القادم

منطاد الإمارات يطلق منطاد " UAE ONE " نوفمبر القادم
14 يونيو 2023 15:50

يواصل فريق منطاد الإمارات استعداداته الفنية الأخيرة لإطلاق منطاد دولة الإمارات تحت شعار " UAE ONE "، من العاصمة أبوظبي بالتزامن مع استضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" نوفمبر 2023 ، ليجوب جميع إمارات الدولة، ومن ثم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية.

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وقال الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات إن هذا العمل الذي سيدشنه "منطاد الإمارات" ضمن النسخة الـ 15 لمهرجان الإمارات الدولي للمناطيد ، يتزامن أيضاً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني في الثاني من ديسمبر من كل عام بمشاركة عدد من الدول والفرق العالمية.
ويقوم فريق منطاد الإمارات حالياً بزيارة العاصمة البريطانية لندن، حيث يتم تصنيع المنطاد ، وذلك للإشراف على التجهيزات الأخيرة للمنطاد، وتوقيع عدد من الإتفاقيات لتشغيل أسطول منطاد الإمارات على المستوى الإقليمي والعالمي.

المصدر: وام
منطاد الإمارات
الإمارات
COP28
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