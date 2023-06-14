الجمعة 16 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

"المعاشات" تنظم 3 ورش للتعريف بمنصة "معاشي"

"المعاشات" تنظم 3 ورش للتعريف بمنصة "معاشي"
14 يونيو 2023 11:05

تنظم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ثلاث ورش تعريفية افتراضية عن المنصة الرقمية الجديدة (معاشي) ، التي تعتبر أحدث مشاريع التحول الرقمي التي تعتزم الهيئة إطلاقها قريباً، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري من 10 إلى 11 صباحاً.

وتقدم ورشة يوم 20 يونيو باللغة الإنجليزية، بينما تقدم ورش أيام 21 و 22 يونيو باللغة العربية، وسيتم نشر بيانات الورش على قنوات التواصل الاجتماعي للهيئة، كما سيتم إرسال بياناتها وروابطها لأصحاب العمل على البريد الإلكتروني المسجل لدى الهيئة.

وتستهدف الهيئة من خلال هذه الورش تعريف الشركاء الاستراتيجيين من جهات العمل الخاضعين لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بمنصة "معاشي"، وهي جهات العمل في القطاع الحكومي الاتحادي، والجهات التابعة للحكومات المحلية في كافة إمارات الدولة باستثناء إماراتي أبوظبي والشارقة، وجهات العمل في القطاع الخاص في كافة الإمارات باستثناء إمارة أبوظبي.

أخبار ذات صلة
تنظيم خلوة الجاهزية الرقمية لقيادات حكومة الإمارات
عمر العلماء: الإمارات رسخت المبادئ الرقمية أساساً للاستثمار في المستقبل

وتعرض هذه الورش للخدمات التي تحتويها المنصة وكيفية إدارة عملية التسجيل والاشتراك عليها، والتعريف بالعمليات التي من الممكن لأصحاب العمل إنجازها من خلال المنصة على مستوى معالجة البيانات الخاصة بالمؤمن عليهم العاملين لديهم، والإجراءات المتبعة في إنجاز معاملاتهم أو تتبعها، والإجراءات الرئيسية التي يجب على جهات العمل إتمامها في الوقت المناسب للانتقال بنجاح إلى استخدام البوابة الجديدة.

وقد نفذت الهيئة خلال الشهر الجاري ورش عمل ضمن هذا الإطار لعدة جهات في القطاع الحكومي والخاص منها وزارة المالية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ودائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، ومجموعة طيران الإمارات، ودبي العالمية، والنيابة العامة - حكومة دبي، وجاء استضافة هذه الجهات للورش كونها تضم أعداداً كبيرة من المؤمن عليهم المشتركين لدى الهيئة.

كما نفذت الهيئة عدة ورش أخرى لجهات غير مدنية ، تتولى الهيئة إدارة ملفات المؤمن عليهم فيها، وستستمر الهيئة خلال الفترة المقبلة قبل إطلاق النظام أو بعده في تنفيذ المزيد من الورش ، للتعريف بمنصة "معاشي" وما تحتويه من خدمات ومميزات وإجراءات ، لتمكين كافة الجهات المشتركة في الهيئة من استخدام المنصة بكفاءة وفعالية.

المصدر: وام
المعاشات
الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
التحول الرقمي
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
تصاعد الدخان مع استمرار المعارك في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
السودان.. إدانات واسعة لمقتل والي غرب دارفور ودعوات لإحلال السلام
16 يونيو 2023
فتاة تدفع حاويات مياه بعد إعادة ملئها في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا (أ ف ب)
عربي ودولي
«مؤتمر بروكسل»: مساعٍ دولية لتخفيف أزمة اللاجئين السوريين
16 يونيو 2023
سفن حبوب تنتظر عبور مضيق البوسفور في اسطنبول (رويترز)
عربي ودولي
دول أفريقية تؤكد حاجة القارة إلى واردات الحبوب
16 يونيو 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©