"المعاشات" تنظم 3 ورش للتعريف بمنصة "معاشي"

تنظم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ثلاث ورش تعريفية افتراضية عن المنصة الرقمية الجديدة (معاشي) ، التي تعتبر أحدث مشاريع التحول الرقمي التي تعتزم الهيئة إطلاقها قريباً، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري من 10 إلى 11 صباحاً.

وتقدم ورشة يوم 20 يونيو باللغة الإنجليزية، بينما تقدم ورش أيام 21 و 22 يونيو باللغة العربية، وسيتم نشر بيانات الورش على قنوات التواصل الاجتماعي للهيئة، كما سيتم إرسال بياناتها وروابطها لأصحاب العمل على البريد الإلكتروني المسجل لدى الهيئة.

وتستهدف الهيئة من خلال هذه الورش تعريف الشركاء الاستراتيجيين من جهات العمل الخاضعين لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بمنصة "معاشي"، وهي جهات العمل في القطاع الحكومي الاتحادي، والجهات التابعة للحكومات المحلية في كافة إمارات الدولة باستثناء إماراتي أبوظبي والشارقة، وجهات العمل في القطاع الخاص في كافة الإمارات باستثناء إمارة أبوظبي.

وتعرض هذه الورش للخدمات التي تحتويها المنصة وكيفية إدارة عملية التسجيل والاشتراك عليها، والتعريف بالعمليات التي من الممكن لأصحاب العمل إنجازها من خلال المنصة على مستوى معالجة البيانات الخاصة بالمؤمن عليهم العاملين لديهم، والإجراءات المتبعة في إنجاز معاملاتهم أو تتبعها، والإجراءات الرئيسية التي يجب على جهات العمل إتمامها في الوقت المناسب للانتقال بنجاح إلى استخدام البوابة الجديدة.

وقد نفذت الهيئة خلال الشهر الجاري ورش عمل ضمن هذا الإطار لعدة جهات في القطاع الحكومي والخاص منها وزارة المالية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ودائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، ومجموعة طيران الإمارات، ودبي العالمية، والنيابة العامة - حكومة دبي، وجاء استضافة هذه الجهات للورش كونها تضم أعداداً كبيرة من المؤمن عليهم المشتركين لدى الهيئة.

كما نفذت الهيئة عدة ورش أخرى لجهات غير مدنية ، تتولى الهيئة إدارة ملفات المؤمن عليهم فيها، وستستمر الهيئة خلال الفترة المقبلة قبل إطلاق النظام أو بعده في تنفيذ المزيد من الورش ، للتعريف بمنصة "معاشي" وما تحتويه من خدمات ومميزات وإجراءات ، لتمكين كافة الجهات المشتركة في الهيئة من استخدام المنصة بكفاءة وفعالية.