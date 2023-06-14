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شرطة أبوظبي تعزز وعي سائقي "الدليفري" بقواعد السلامة المرورية

شرطة أبوظبي تعزز وعي سائقي "الدليفري" بقواعد السلامة المرورية
14 يونيو 2023 11:00

 عززت مديرية المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وعي سائقي الدراجات النارية من مقدمي خدمة توصيل الطلبات ، بقواعد السلامة المرورية من خلال ورشة توعية ركزت على خطوات تحسين سلوكيات السائقين وفقاً لقواعد وأنظمة المرور وذلك ضمن الاستعدادات لحملة التوعية المرورية الصيفية .

وحث العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة، سائقي خدمة توصيل الطلبات على ضرورة اتباع أنظمة وقوانين المرور، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة ، وضرورة الالتزام باستخدام معدّات الحماية الشخصية ، تجنباً لوقوع الحوادث المرورية ، وتعزيزاً لسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

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وتضمنت ورشة العمل محاضرة وفيديوهات توعوية بهدف نشر ثقافة السلامة المرورية باللغتين الإنجليزية والأوردو، وركزت على التعريف بمخاطر السلوكيات الخاطئة المرتكبة من بعض قائدي دراجات توصيل الطلبات، والتي قد تتسبب في إرباك حركة السير، ووقوع حوادث مرورية خطرة، ومنها عدم الالتزام بمسار الطريق، أو تغييره بشكل مفاجئ، أو تجاوز السرعات المحددة على الطريق.

وشددت المديرية على أهمية الالتزام بقواعد وسرعة الطريق، واشتراطات السلامة لقيادة الدراجة النارية، مثل التأكد من صلاحية إضاءة الدراجات النارية ، وصيانتها بشكل دوري ، لضمان أعلى معايير السلامة للسائق ومستخدمي الطريق، وأهمية ترك مسافة أمان بين الدراجة والمركبات، وعدم الدخول إلى الأماكن الممنوعة.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
السلامة المرورية
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