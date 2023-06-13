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رئيس الدولة: كل من يقيم على أرض الإمارات شريك في مسيرة تنميتها

رئيس الدولة في حديث مع سنان الأوسي (تصوير عبدالله النيادي)
14 يونيو 2023 01:17

أبوظبي (وام)
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المهندس العراقي سنان الأوسي المقيم في دولة الإمارات.

وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر، بمبادرة الأوسي الطيبة تجاه مجتمعه حيث قام بمبادرة شخصية بزراعة الأشجار والاعتناء بها في أحد شوارع إمارة أبوظبي تعبيراً عن محبته ومسؤوليته تجاه المجتمع وتشجيعاً على استدامة الموارد.

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وقال سموه: «نقدر مثل هذه المبادرات الخيّرة التي تستحق الثناء والتكريم»، مشيراً إلى أن كل من يقيم على أرض الإمارات هو شريك في مسيرة تنميتها. 
من جانبه، عبر الأوسي عن بالغ سعادته بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة وشكره وتقديره لاهتمام سموه بتشجيع المبادرات الشخصية المجتمعية التي تعزز ثقافة الحفاظ على الموارد واستدامتها وروح المسؤولية تجاه المجتمع.

رئيس الدولة
محمد بن زايد
الإمارات
المقيمون
قصر البحر
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