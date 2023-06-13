قنصل الإمارات في نيويورك تزور مدينة ألباني

ألباني (وام)

زارت آمنة بن زعل المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات في ولاية نيويورك، مدينة ألباني عاصمة الولاية، والتقت عدداً من المسؤولين رفيعي المستوى من السياسيين ورجال الأعمال بهدف توطيد العلاقات وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي.

وأكدت خلال الزيارة عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات والولايات المتحدة وولاية نيويورك، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أحد الحلفاء المهمين والاستراتيجيين لدولة الإمارات، وتجمعهما مصالح مشتركة، وتعملان معًا لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة.

والتقت المهيري.. برو تيمبور رئيس مجلس الشيوخ وآندريه ستيوارت كنزنز، رئيس الأغلبية الديمقراطية وكاري ورنر، عضوة كونغرس الولاية، إضافة إلى عدد من أعضاء المجلس، وأكدت خلال الاجتماعات التزام دولة الإمارات بمواصلة تعزيز علاقتها مع الولايات والمتحدة وولاية نيويورك وناقشت معهم فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي. وزارت كونغرس ولاية نيويورك والتقت السيناتور كيفن توماس الذي أشاد بجهود دولة الإمارات وريادتها في مجالات عديدة منها تمكين رواد الأعمال ودفع عجلة الانتقال إلى الطاقة النظيفة، مؤكداً أهمية علاقات الشراكة والصداقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وولاية نيويورك.