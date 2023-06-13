الأربعاء 14 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس تتارستان يلتقي وفد الدولة المشارك بـ«منتدى وزراء التعليم» في كازان

خلال اللقاء (وام)
14 يونيو 2023 01:14

كازان (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ومحمد بن راشد: تعزيز مسيرة الإمارات التنموية
رئيس الدولة: استدامة الازدهار تتطلب مواصلة الاستثمار في بناء الإنسان

التقى رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية وفد الدولة المشارك في المنتدى الدولي لوزراء التعليم «صياغة المستقبل» الذي عقد في العاصمة التترية كازان.
وأكد رستم مينيخانوف، خلال لقائه وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى برئاسة المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عمق العلاقات التي تجمع بين الجمهوريات داخل الاتحاد الروسي، بما فيها جمهورية تتارستان مع دولة الإمارات في العديد من المجالات الاستراتيجية، بما فيها مجال التعليم، وعبر عن أمله في تواصل التعاون والتنسيق بين الجانبين، بما يخدم الأولويات الوطنية وتطلعات البلدين المستقبلية.
واستعرض محمد القاسم، خلال اللقاء، أبرز ملامح المنظومة التعليمية الإماراتية، ودورها في تحقيق خطط الدولة المستقبلية في شتى المجالات عبر تخريج أجيال متمكنة قادرة على استدامة التطور الذي حققته الإمارات في شتى المجالات.
وقال: نتطلع، خلال المراحل المقبلة، إلى تعزيز سبل التعاون التعليمي مع جمهورية تتارستان، وتبادل الخبرات التعليمية على مستوياته كافة، مشيداً بأهمية المنتدى ودوره في تعزيز فرص التعاون المشتركة في مجالات التعليم بين الدول المشاركة.

رستم ميننيخانوف
تتارستان
كازان
الإمارات
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
فولر يؤكد بقاء فليك مع «الألماني»!
الرياضي
فولر يؤكد بقاء فليك مع «الألماني»!
اليوم 12:15
عامر وخليفة يجددان لـ«النسور»
الرياضي
عامر وخليفة يجددان لـ«النسور»
اليوم 12:00
أرشيفية
عربي ودولي
إنقاذ 80 مهاجراً بعد انقلاب قاربهم قبالة السواحل اليونانية
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©