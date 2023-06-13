رئيس تتارستان يلتقي وفد الدولة المشارك بـ«منتدى وزراء التعليم» في كازان

كازان (وام)

التقى رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية وفد الدولة المشارك في المنتدى الدولي لوزراء التعليم «صياغة المستقبل» الذي عقد في العاصمة التترية كازان.

وأكد رستم مينيخانوف، خلال لقائه وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى برئاسة المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عمق العلاقات التي تجمع بين الجمهوريات داخل الاتحاد الروسي، بما فيها جمهورية تتارستان مع دولة الإمارات في العديد من المجالات الاستراتيجية، بما فيها مجال التعليم، وعبر عن أمله في تواصل التعاون والتنسيق بين الجانبين، بما يخدم الأولويات الوطنية وتطلعات البلدين المستقبلية.

واستعرض محمد القاسم، خلال اللقاء، أبرز ملامح المنظومة التعليمية الإماراتية، ودورها في تحقيق خطط الدولة المستقبلية في شتى المجالات عبر تخريج أجيال متمكنة قادرة على استدامة التطور الذي حققته الإمارات في شتى المجالات.

وقال: نتطلع، خلال المراحل المقبلة، إلى تعزيز سبل التعاون التعليمي مع جمهورية تتارستان، وتبادل الخبرات التعليمية على مستوياته كافة، مشيداً بأهمية المنتدى ودوره في تعزيز فرص التعاون المشتركة في مجالات التعليم بين الدول المشاركة.