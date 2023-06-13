شخبوط بن نهيان ورئيس موريشيوس يبحثان العلاقات

بورت لويس- موريشيوس (وام)

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، فخامة بريثفيراجسينغ روبون رئيس جمهورية موريشيوس، وكذلك معالي برافيند كومار جوجناوث رئيس الوزراء، حيث جرى بحث العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية موريشيوس، والفرص والإمكانيات لتطويرها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين.

ونقل معاليه، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فخامته وتمنياته لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل فخامته، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها معاليه إلى جمهورية موريشيوس، حيث كان في استقباله معالي جورج بيير ليسجونجارد وزير الطاقة وإدارة المرافق، وناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الجانبان تعزيز التعاون في مجال العمل المناخي، بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي سيكون الأول بعد اتفاق باريس لإجراء تقييم عالمي للتقدم الذي تم إحرازه لتحقيق الأهداف المناخية العالمية.

وحضر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان خلال الزيارة، عدداً من الفعاليات، التي تأتي في إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية، وجهودها المتواصلة للمساهمة في تعزيز السلام والأمن والازدهار في المنطقة.