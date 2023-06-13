أحمد بن طحنون يشهد حفل جائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار

أبوظبي (وام)

شهد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، أمس، حفل تكريم كوكبة من منتسبي وزارة الدفاع ومجندي الخدمة الوطنية من الذكور والإناث الفائزين بالدورة السادسة من «جائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار»، والتي جاءت تقديراً وتحفيزاً للأداء المتميز وتشجيع التنافس الإيجابي. حضر الحفل الذي أقيم في فندق أرث أبوظبي عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع ومنتسبيها.

وألقى اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع، رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة، كلمة قال فيها: «لطالما كان التميز والابتكار محل اهتمام وتركيز القيادة العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة حتى أصبح علامة مسجلة واسماً مرادفاً لدولة الإمارات التي تحلق دائماً في المقدمة ويعشق قادتها التحدي والمنافسة والابتكار».

وأضاف: «إن إطلاق ‹جائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار› عام 2017 هو تأكيد واضح على إيمان قواتنا المسلحة الراسخ بأهمية نشر ثقافة التميز والابتكار، باعتبارها ضرورة للارتقاء بالأداء العام لقيادات ووحدات القوات المسلحة ومنتسبيها، حيث أنها ترسخ النهج العام الذي تتبناه القوات المسلحة منذ توحيدها في السادس من مايو 1976، والذي يجعل من التميز والجودة والابتكار المعيار الرئيس في تقييم الأداء، ولهذا استطاعت قواتنا المسلحة بفضل هذا المعيار أن تتطور وترفع من كفاءتها القتالية وجاهزيتها، وتأهيل كوادرها الوطنية».

كما توجه بالشكر والتقدير والامتنان للرعاية السامية التي تلقاها جائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله.

وكرم اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة الفائزين في فئات الجائزة المختلفة، التي تنقسم إلى جائزة أفضل ابتكار للفئة الفردية والجماعية، وجائزة أفضل بحث علمي للفئة الفردية والجماعية، وجائزة أفضل فكرة إبداعية.

وفي ختام الحفل توجه المكرمون بالشكر الجزيل لوزارة الدفاع واللجنة التنفيذية للجائزة على المجهودات الكبيرة التي بذلوها في التعريف بالجائزة واختيار الفائزين، مؤكدين أن التميز والابتكار من أهم المعايير الرئيسية في قياس مدى تطور القوات المسلحة، لأنهما يرتبطان بشكل وثيق بجوانب التطوير والتحديث المختلفة في وزارة الدفاع، بداية من العنصر البشري والعمل على تأهيله وتدريبه وفق برامج عالية المستوى، حتى يكون قادراً على التميز والابتكار، وأن الفوز بجائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار أعطاهم أكبر تشجيع على مواصلة العطاء في التعليم والابتكار.