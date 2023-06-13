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وزارة الصحة: نهج استباقي في التعامل مع «السكري»

حسين الرند مع المكرمين بحضور بثينة بن بليلة (من المصدر)
14 يونيو 2023 01:15

دبي (الاتحاد)

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كرّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المدارس والطلبة المشاركين في مسابقة أفضل تصميم ملصق توعوي لمرض السكري، والتي نظمتها بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تحت شعار «معاً لنمنع السكري قبل بدايته»، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى رفع الوعي المجتمعي بالأمراض المزمنة وسبل الوقاية منها.
جاء ذلك في حفل نظمته الوزارة في مبنى ديوانها بدبي، بحضور الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في الوزارة، والدكتورة بثينة بن بليلة رئيس قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية في الوزارة.
وأعرب الدكتور حسين الرند عن شكره وتقديره للمدارس والطلاب على تفاعلهم الإيجابي مع المبادرة، قائلاً: «نحن فخورون بهذا الإبداع والحماس لدى المدارس والطلاب المشاركين من خلال التصاميم المبتكرة، فقد جسّدوا بشكل فعال أهمية التوعية بمرض السكري، وكانت هذه المسابقة وسيلة رائعة لإشراك الطلاب في حملاتنا الصحية، ونحن على ثقة بأنهم يمثلون سفراء للتوعية بمرض السكري بين أقرانهم، مما يمهد الطريق لمجتمع أكثر صحة، ونحن ممتنون لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وجميع الشركاء على دعمهم».
وأكد الدكتور الرند أن تنظيم مسابقة أفضل تصميم ملصق توعوي لمرض السكري يمثل واحدة من حزم المبادرات المتواصلة لتشجيع اتباع نهج استباقي في التعامل مع مرض السكري والوقاية منه، بما يجسد حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على زيادة الوعي الصحي حول مرض السكري وخاصة لدى الأطفال والشباب، مشيراً إلى أن اعتماد أنظمة غذائية صحية وممارسة طلبة المدارس الأنشطة البدنية، يدعم وجود بيئة مدرسية داعمة للأطفال والشبان الذين يعانون من داء السكري.
وأشار إلى أن السيطرة على مرض السكري تأتي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية للوزارة، وذلك من خلال المبادرات والبرامج التوعوية والوقائية والعلاجية، فضلاً عن دعم الوزارة للبحوث والدراسات العلمية حول المرض، مشيراً إلى أن الجهات الصحية في الدولة تبذل أقصى جهودها لتطوير الممارسات الوقائية من داء السكري، وهو ما تؤكده مؤشرات انخفاض معدل انتشار مرض في الدولة من 18.9% في عام 2010 إلى 11.8% في عام 2018 حسب المسح الصحي الوطني.

وزارة الصحة
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