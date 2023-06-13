دراسة جديدة حول اختلاف مناعة الأجسام لكوفيد- 19

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت جامعة نيويورك أبوظبي عن تعاون فريق من الباحثين بقيادة الأستاذ المشارك في علم الأحياء يوسف إدغضور مع أطباء من عدة مستشفيات في أبوظبي، لدراسة العلاقة بين جزيئات RNA الصغيرة التي تنظم الجينات والمعروفة باسم ميكرو الحمض النووي الريبوزي (microRNA)، وشدة حالات الإصابة بكوفيد-19 بين 259 مريضاً من سكان أبوظبي غير المطعمين. ونجح فريق الباحثين بتحديد جزيئات RNA الصغيرة المرتبطة بضعف الاستجابة المناعية لدى المريض وحاجته للدخول إلى وحدة العناية المركّزة. وتمكن الفريق، خلال العملية، من إنشاء أول صورة جينومية لتركيب ميكرو الحمض النووي الريبوزي في الدم عند مرضى كوفيد-19 غير المطعمين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، ولا سيما مع استمرار غياب التمثيل الكافي لسكان هذه المناطق في أبحاث علوم الجينوم المختلفة. وتوصّل الباحثون إلى التغيرات التي تطرأ على هذه الجزيئات في المراحل الأولى من الإصابة، والتي تقترن بخصائص دموية معينة وموت الخلايا المناعية، ما يسمح للفيروس بتفادي نظام المناعة داخل الجسم والتكاثر فيه.

وتوضّح نتائج الدراسة الجينية للنظام المناعي أن التكوين الوراثي للمريض يؤثر على وظيفة جهازه المناعي وشدة إصابته بالمرض، وهو ما يوفر رؤى جديدة حول سبل تحسين تشخيص وعلاج المرضى. ونظراً لتنوع العينات المشمولة في الدراسة، ترجح التوقعات إمكانية تطبيق هذه النتائج على 30% من سكان العالم الذين يسكنون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

ونشرت مجلة «هيومن جينوميكس» الدراسة تحت عنوان «دور ميكرو الحمض النووي الريبوزي microRNA في تنظيم الاستجابة المناعية عند مرضى كوفيد- 19»، حيث يقدم فريق البحث نتائج تحليل مجموعة بيانات مختلفة في علم الأومكس، بما في ذلك الأنماط الوراثية واستجابة ميكرو الحمض النووي الريبوزي والحمض النووي الريبوزي المرسال عند المرضى لدى دخولهم المستشفى، إلى جانب البيانات السريرية والصحية والديموغرافية. وقام الباحثون بتحليل 62 من المتغيرات السريرية ومستويات الاستجابة لـ 632 جزيئة ميكرو من الحمض النووي الريبوزي تم قياسها عند دخول المرضى للمستشفى، بالإضافة إلى تحديد 97 جزيئة مرتبطة بثمانية خصائص دموية تقترن بشكل كبير بحاجة المريض للدخول إلى وحدة العناية المركزة.