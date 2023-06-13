تفاهم بين «إيدج» و«فيفو باور»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «الطيف»، المزود الرائد لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للمعدات العسكرية في دولة الإمارات، والتابعة لمجموعة «إيدج»، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تابعة للشركة العالمية لحلول الطاقة المستدامة للتعاون المشترك «فيفو باور»؛ بهدف تحديد إطار العمل ذات الصلة بفرص الأعمال المرتبطة بحلول الطاقة المستدامة والأهداف التجارية المشتركة، بما يشمل تحويل محركات الاحتراق الداخلي إلى سيارات كهربائية بالكامل. ومن المحتمل أن تتعاون الشركتان أيضاً على آلية نقل المعرفة، إلى جانب عقد شراكة في البحث والتطوير للمنتجات والتدريب على التنقل الكهربائي وعمليات التجميع المحلية.