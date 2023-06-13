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«كهرباء الشارقة» تفوز بجائزة بيئية

سالم بن سلطان لدى تكريم «كهرباء الشارقة» (من المصدر)
14 يونيو 2023 01:14

الشارقة (الاتحاد)

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فازت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بالمركز الثاني على مستوى الدولة في جائزة إدارة النفايات وإعادة تدوير أحبار الطابعات فئة المؤسسات، والتي تنظمها سنوياً مجموعة عمل الإمارات للبيئة لإنجازها تجميع وإعادة تدوير عدد 200 من عبوات الأحبار، وذلك بعد منافسة مع عددٍ من المؤسسات.
تسلمت «الهيئة» درع التكريم في الحفل الذي نظمته المجموعة بمجمع دبي للمعرفة، بمركز المؤتمرات بمناسبة يوم البيئة العالمي، برعاية وبحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني لإمارة رأس الخيمة والعضو الفخري للمجموعة، وذلك ضمن استراتيجية «الهيئة» والتي تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت المهندسة فاطمة علي اصغر مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصال بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن فوز «الهيئة» بهذه الجائزة يؤكد اهتمامها بالبيئة وحرصها على إطلاق المبادرات المختلفة التي تساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي والمعرفي بين أفراد المجتمع بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة واهتمامها بمراعاة الجوانب البيئية في المشروعات كافة التي تنفذها.

الإمارات
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
الشارقة
مجموعة عمل الإمارات للبيئة
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