«شرطة أبوظبي» تُشارك في نقاشات للأدلة الجنائية بأميركا

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ضمن نقاشات البرنامج العلمي العالمي للأدلة الجنائية الذي ينظمه مركز التميّز لتكنولوجيا الأدلة الجنائية بالمعهد الوطني للعدل الأميركي.

وقدم الرائد خبير الدكتور محمد علي المزروعي، من إدارة الأدلة الجنائية، مداخلة مهمة ضمن البرنامج العلمي تناول فيها الطرق التي يمكن للمختبرات الجنائية اعتمادها لمواجهة ضغوط العمل وتحسين القرار الجنائي، من خلال توضيح المصادر والتأثير المحتمل للضغوط والتوتر على القرارات الجنائية الفنية، مؤكداً المكانة الريادية لشرطة أبوظبي واهتمامها بالبحث العلمي والموارد البشرية المتخصصة، وإنجازاتها وممارساتها الرائدة.

ويُعد الدكتور محمد علي المزروعي أول خبير أدلة جنائية إماراتي يشارك في هذا البرنامج المتخصص والرائد عالمياً في مجالات قضايا وعلوم وأبحاث الأدلة الجنائية والتابع لمركز التميّز لتكنولوجيا الأدلة الجنائية بأميركا المعروف بجهوده في تطوير علوم الأدلة الجنائية ونشر أفضل الممارسات لمواجهة الجريمة، ويعتبر البرنامج هو أحد الوسائل لتحقيق رؤية المركز.