عجمان تطلع على تجربة الشرطة السياحية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد من القيادة العامة لشرطة عجمان على الممارسات الرائدة لقسم الشرطة السياحية بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وجهودها المميزة في خدمة السياح وزوار إمارة أبوظبي. واستقبل العميد مزيد فهد العتيبي نائب مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية الوفد برئاسة المقدم غيث خليفة الكعبي مدير مركز شرطة المدينة الشامل في شرطة عجمان، وتم خلال اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات التخصصية في مجالات العمل الشرطي والأمني. وأكد المقدم راشد محمد المهيري رئيس قسم الشرطة السياحية اهتمام شرطة أبوظبي بتقديم الخدمات المتميزة للسياح، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، على نحو يسهم في توفير البيئة الملائمة للأفواج السياحية لتمكينهم من قضاء أفضل الأوقات ومشاهدة الأماكن السياحية في الإمارة.