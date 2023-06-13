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دورة للعاملين في تأمين الفعاليات بدبي

دورة للعاملين في تأمين الفعاليات بدبي
14 يونيو 2023 01:14

دبي (الاتحاد)

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نظمت إدارة حماية الشخصيات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، دورة «تأمين الفعاليات» التخصصية الهادفة إلى نشر ثقافة تأمين الفعاليات للشركاء العاملين في القطاعين العام والخاص.
وافتتح العميد أحمد بن مرداس نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، بحضور العقيد عيسى حمزة أهلي مدير إدارة حماية الشخصيات وعدد من الضباط، والشركاء من 11 جهة حكومية وخاصة، فعاليات الدورة التي ستستمر لمدة 3 أيام في فندق الميدان بدبي.
وأكد العميد أحمد بن مرداس، خلال افتتاح فعاليات الدورة، أهميتها في تنسيق الجهود وتعزيز تبادل الخبرات بين كافة الشركاء في مختلف الفعاليات، بما يساهم في تنظيم وإدارة الفعاليات على أعلى مستوى ووفق أفضل الممارسات.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
لجنة تأمين الفعاليات في دبي
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