بحث التعاون بين شرطتي دبي والفجيرة

دبي (الاتحاد)

استقبل العقيد الدكتور حمدان أحمد حمدان الغسيه، نائب مدير مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي، وفداً من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، برئاسة العقيد عبد الله اليماحي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال استشراف المستقبل.

ورحب العقيد حمدان الغسيه، بالوفد الضيف، مؤكداً حرص مركز استشراف المستقبل على توطيد أواصر التعاون والشراكة مع كافة الجهات والهيئات والمؤسسات بالدولة، بهدف تبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال استشراف المستقبل.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتبادل الخبرات والرؤى نحو أهم المُستحدثات في مجال العمل الشرطي، بهدف تطوير أساليب العمل لمواكبة التحديات والتطلعات المستقبلية.

واستعرض المقدم أنور صالح النمر، مدير إدارة الشؤون الإدارية في مركز استشراف المستقبل، أهم إنجازات المركز وقدم المقدم عمر بالعبيدة السويدي، مدير إدارة السيناريوهات المُستقبلية، شرحاً حول أهمية استحداث وتطوير المناهج وطرق العمل في المجال الأمني وتناولت علياء حسين مبارك، مدير إدارة الجاهزية المستقبلية بالوكالة، شرحاً عن أهم الأسس والمعايير الخاصة بعمليات النضج الاستشرافي.

وعبر العقيد عبد الله اليماحي، بعد تبادل الدروع التذكارية، عن شكره وتقديره للقيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز استشراف المستقبل، مؤكداً أهمية التعاون والعمل المشترك من أجل تطوير منظومة العمل الشرطي، والارتقاء بها من خلال تحديد الأولويات والبرامج والخطط والفعاليات المشتركة، لتحقيق رؤى وتطلعات الجانبين في البحوث العلمية والدراسات الأمنية.