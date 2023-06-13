بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي تعقد اجتماعاً تعريفياً

دبي (الاتحاد)

عقدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، صباح أمس، اجتماعاً تعريفياً لتثقيف وتوعية موظفي حكومة دبي ضمن بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي 1444هـ والتي تضم 80 حاجاً، وذلك في إطار استعداد سفر الحجاج لبيت الله الحرام، وبحضور الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام الدائرة، والدكتور محمد سهيل المهيري رئيس البعثة الرسمية لحكومة دبي وسعيد بن تويه مدير مكتب شؤون الحج والعمرة، وموظفي حكومة دبي من حجاج البعثة وموظفات الدائرة من حجاج البعثة اللاتي تم ضمهن لأول مرة هذا العام 1444هـ.

ورحب الشيباني بجميع موظفي الدوائر الحكومية الذين شملتهم بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي هذا العام، لافتاً إلى أنهم ضمن أولويات ومحط واهتمام البعثة، متمنياً لهم رحلة مليئة بالرحمة والمغفرة والقبول.

وبدأ الاجتماع بكلمة ألقاها محمد حسن الطاهر مفتي البعثة لتهيئة الحجاج توضح الضوابط الشرعية والتعليمات الواجب الالتزام بها في رحلة الحج، لافتاً للتواصل معهم مباشرة أثناء الرحلة للاستفسار والإجابة عن كافة الأسئلة المتعلقة بفقه الحج وشرح مناسك الحج خطوة بخطوة.

ومن جانبه، ذكر الدكتور محمد سهيل المهيري مدير إدارة التثقيف والتوجيه الديني بالإنابة رئيس بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي، أن ترأسه للبعثة لشرف عظيم، وكذلك شرف المكان والزمان لحجاج البعثة، منوهاً بأن البعثة تضم هذا العام 80 حاجاً بينهم 7 إداريين، منهم رئيس البعثة و3 مسؤولين للإشراف الإداري وإعلامي ومفتٍ وواعظ.

وتابع أنه جارٍ التنسيق في إجراءات السفر مع جميع الجهات داخل الدولة وفي المملكة العربية السعودية، ومع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبوظبي، وأضاف في كلمته للحجاج باستحضار النية والاستعداد الروحي والنفسي والجاهزية للرحلة المباركة.

وقدم وفد من هيئة الصحة بدبي عرضاً وشرحاً وافياً لجموع الحجاج للتوعية الطبية فيما يخص التطعيم والإجراءات الصحية الواجب اتباعها قبل الحج وأثناء مناسك الحج والأدوية التي يجب أخذها أثناء الرحلة، محذرين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، مما يتسبب في الإنهاك الحراري وضربة الشمس، وكذلك الإرشادات الصحية بعد العودة من مناسك الحج.

وقام الوفد الإداري للبعثة بتسليم الحجاج حقيبة الحج والتي تشتمل على الاحتياجات اللازمة لأداء مناسك الحج، موضحاً أن الدائرة بصدد عقد محاضرات دينية توعوية عن فقه الحج في مسجد حسن الشيخ بالطوار و«عن بُعد» بعد صلاة العصر، والمغرب، والعشاء لمدة 3 أيام اعتباراً من الجمعة المقبل، كما سيتم توزيع بعض الاستبيانات على الحجاج لبيان مدى رضاهم واقتراحاتهم عن مستوى الخدمات المقدمة من البعثة بعد العودة.