الأربعاء 14 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومنظمة «ديهاد»

نيكولاي ملادينوف وعبد السلام المدني خلال ترقيع المذكرة (من المصدر)
14 يونيو 2023 01:14

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ومحمد بن راشد: تعزيز مسيرة الإمارات التنموية
رئيس الدولة: استدامة الازدهار تتطلب مواصلة الاستثمار في بناء الإنسان

وقّعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ومنظمة ديهاد الإنسانية المستدامة، أمس، مذكرة تفاهم، تهدف بموجبها إنشاء شراكة استراتيجية بين الجهتين لتعزيز التعاون حول برامج ومبادرات التدريب التربوي والإنساني.
وحضر حفل التوقيع، الذي أقيم داخل مقر الأكاديمية في أبوظبي، كل من نيكولاي ملادينوف، مدير عام الأكاديمية، والدكتور عبد السلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس منظمة ديهاد الإنسانية المستدامة، والمهندس خالد العطار المدير العام للتعليم في المنظمة، وعدد من الممثلين والإداريين من كلا الطرفين.
تمهّد الشراكة بين الأكاديمية ومنظمة ديهاد الإنسانية المستدامة الطريق نحو التبادل النشط للمعرفة والخبرات الرئيسية، والارتقاء بالمهارات التقنية والفكرية للمشاركين. ويركز التعاون على تعزيز العلاقة بين الدبلوماسية والأعمال الإنسانية، ويغطي المعلومات الأساسية اللازمة لتحقيق النجاح والتأثير في ذلك المجال المصيري.
وأشار نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «توضح مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع ديهاد التزام الأكاديمية بمواجهة التحديات الإنسانية العالمية».
وأضاف: «عن طريق هذا التعاون، يمكننا توسيع نطاق تأثيرنا وإحداث فارق في العمل الدبلوماسي الإنساني. وترعى هذه الشراكة جانب الابتكار في الأعمال الإنسانية، وتبادل المعرفة والتجارب. ويشكّل تحالفنا مع «ديهاد» شهادة على جهود الأكاديمية المستمرة لتوفير التعليم في المجال الإنساني، إذ أطلقنا عام 2021 برنامج ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية، مما يتيح للأفراد المهتمين بفرصة التعلم من المهنيين والأكاديميين في هذا المجال».
من جانبه، قال الدكتور عبد السلام المدني: «نطمح من خلال الاتفاقية إلى تحقيق الأهداف التي ترمي لها الدبلوماسية الإنسانية العالمية، والتي بدأت تعزز من دورها العالمي الفاعل في الفترة الأخيرة وتبعث انعكاساتها على المنظمات والأفراد، والتي تتمثل بمد جسور التعاون بين الفئات المستضعفة وأصحاب القرار والمؤثرين والحث على حشد كافة الجهود لزيادة الوصول إلى الموارد التي تلبي حاجة تلك الفئة، والتي بدورها تعزز من الدور الإنساني العالمي».
وأضاف الدكتور المدني: «نحن نسعى من خلال الفعاليات والبرامج والأنشطة المختلفة التي تتبناها منظمة ديهاد الإنسانية المستدامة إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في ما يتعلق بالأعمال التنموية طويلة الأجل، والتي تأتي تزامناً مع إعلان عام 2023 بأن يكون عاماً للاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون الاستدامة المحور الرئيسي لأجندتنا لهذا العام». وكانت منظمة ديهاد للأعمال الإنسانية قد أطلقت عام 2022 أول ماجستير دولي في الأعمال الإنسانية المستدامة بالتعاون مع جامعة يوكام الإسبانية، والذي يعتبر من أقوى برامج الماجستير في العمل الإنساني العالمي. حيث استقطب البرنامج في عامه الأول أكثر من 30 طالباً من أكثر من 25 جنسية مختلفة ممن لديهم الرغبة في الرقي بالجهود الإنسانية على المستوى العالمي وتطوير مهاراتهم.
ماجستير
توفر أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية برنامج ماجستير آداب الأعمال الإنسانية التنموية، وهو برنامج معتمد بدوام كامل مُصمم للأشخاص الراغبين في العمل في القطاع الإنساني. يتجاوز البرنامج الدورات الأكاديمية النموذجية، حيث يقدم تطويراً للمهارات العملية بالإضافة إلى فهم للنظريات الرئيسية التي تؤثر على المعونة الإنسانية ودراسات التنمية. يُضاف إلى ذلك التركيز على اتخاذ القرارات وإدارة الفرق متعددة الثقافات، والتي تعد مهارات أساسية للقادة في هذا القطاع. يستمر البرنامج لمدة عام دراسي، مما يدعم تأسيس الأفراد الذين يتطلعون للمساهمة في الجهود الإنسانية والتنموية.
هذا وشاركت الأكاديمية مؤخراً في معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير – ديهاد، والذي أقيم في إمارة دبي خلال شهر مارس المنصرم، حيث سلط ممثلو الأكاديمية الضوء على مساعيها لتدريب دبلوماسيين عالميي المستوى في مجال الأعمال الإنسانية أمام الحضور الدولي للمعرض.

أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
الإمارات
ديهاد
نيكولاي ملادينوف
عبدالسلام المدني
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
فولر يؤكد بقاء فليك مع «الألماني»!
الرياضي
فولر يؤكد بقاء فليك مع «الألماني»!
اليوم 12:15
عامر وخليفة يجددان لـ«النسور»
الرياضي
عامر وخليفة يجددان لـ«النسور»
اليوم 12:00
أرشيفية
عربي ودولي
إنقاذ 80 مهاجراً بعد انقلاب قاربهم قبالة السواحل اليونانية
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©