تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومنظمة «ديهاد»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ومنظمة ديهاد الإنسانية المستدامة، أمس، مذكرة تفاهم، تهدف بموجبها إنشاء شراكة استراتيجية بين الجهتين لتعزيز التعاون حول برامج ومبادرات التدريب التربوي والإنساني.

وحضر حفل التوقيع، الذي أقيم داخل مقر الأكاديمية في أبوظبي، كل من نيكولاي ملادينوف، مدير عام الأكاديمية، والدكتور عبد السلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس منظمة ديهاد الإنسانية المستدامة، والمهندس خالد العطار المدير العام للتعليم في المنظمة، وعدد من الممثلين والإداريين من كلا الطرفين.

تمهّد الشراكة بين الأكاديمية ومنظمة ديهاد الإنسانية المستدامة الطريق نحو التبادل النشط للمعرفة والخبرات الرئيسية، والارتقاء بالمهارات التقنية والفكرية للمشاركين. ويركز التعاون على تعزيز العلاقة بين الدبلوماسية والأعمال الإنسانية، ويغطي المعلومات الأساسية اللازمة لتحقيق النجاح والتأثير في ذلك المجال المصيري.

وأشار نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «توضح مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع ديهاد التزام الأكاديمية بمواجهة التحديات الإنسانية العالمية».

وأضاف: «عن طريق هذا التعاون، يمكننا توسيع نطاق تأثيرنا وإحداث فارق في العمل الدبلوماسي الإنساني. وترعى هذه الشراكة جانب الابتكار في الأعمال الإنسانية، وتبادل المعرفة والتجارب. ويشكّل تحالفنا مع «ديهاد» شهادة على جهود الأكاديمية المستمرة لتوفير التعليم في المجال الإنساني، إذ أطلقنا عام 2021 برنامج ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية، مما يتيح للأفراد المهتمين بفرصة التعلم من المهنيين والأكاديميين في هذا المجال».

من جانبه، قال الدكتور عبد السلام المدني: «نطمح من خلال الاتفاقية إلى تحقيق الأهداف التي ترمي لها الدبلوماسية الإنسانية العالمية، والتي بدأت تعزز من دورها العالمي الفاعل في الفترة الأخيرة وتبعث انعكاساتها على المنظمات والأفراد، والتي تتمثل بمد جسور التعاون بين الفئات المستضعفة وأصحاب القرار والمؤثرين والحث على حشد كافة الجهود لزيادة الوصول إلى الموارد التي تلبي حاجة تلك الفئة، والتي بدورها تعزز من الدور الإنساني العالمي».

وأضاف الدكتور المدني: «نحن نسعى من خلال الفعاليات والبرامج والأنشطة المختلفة التي تتبناها منظمة ديهاد الإنسانية المستدامة إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في ما يتعلق بالأعمال التنموية طويلة الأجل، والتي تأتي تزامناً مع إعلان عام 2023 بأن يكون عاماً للاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون الاستدامة المحور الرئيسي لأجندتنا لهذا العام». وكانت منظمة ديهاد للأعمال الإنسانية قد أطلقت عام 2022 أول ماجستير دولي في الأعمال الإنسانية المستدامة بالتعاون مع جامعة يوكام الإسبانية، والذي يعتبر من أقوى برامج الماجستير في العمل الإنساني العالمي. حيث استقطب البرنامج في عامه الأول أكثر من 30 طالباً من أكثر من 25 جنسية مختلفة ممن لديهم الرغبة في الرقي بالجهود الإنسانية على المستوى العالمي وتطوير مهاراتهم.

ماجستير

توفر أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية برنامج ماجستير آداب الأعمال الإنسانية التنموية، وهو برنامج معتمد بدوام كامل مُصمم للأشخاص الراغبين في العمل في القطاع الإنساني. يتجاوز البرنامج الدورات الأكاديمية النموذجية، حيث يقدم تطويراً للمهارات العملية بالإضافة إلى فهم للنظريات الرئيسية التي تؤثر على المعونة الإنسانية ودراسات التنمية. يُضاف إلى ذلك التركيز على اتخاذ القرارات وإدارة الفرق متعددة الثقافات، والتي تعد مهارات أساسية للقادة في هذا القطاع. يستمر البرنامج لمدة عام دراسي، مما يدعم تأسيس الأفراد الذين يتطلعون للمساهمة في الجهود الإنسانية والتنموية.

هذا وشاركت الأكاديمية مؤخراً في معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير – ديهاد، والذي أقيم في إمارة دبي خلال شهر مارس المنصرم، حيث سلط ممثلو الأكاديمية الضوء على مساعيها لتدريب دبلوماسيين عالميي المستوى في مجال الأعمال الإنسانية أمام الحضور الدولي للمعرض.