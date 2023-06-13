نهيان بن مبارك: طلبتنا ملتزمون تماماً بخدمة وطنهم

دبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن العمل المتميز في أندية التسامح في الكليات والجامعات، إنما هو دليل واضح على حرص أعضائها على التعاون والعمل النافع، حباً للوطن وحرصاً على تحقيق أهدافه وطموحاته، معبراً عن شكره لأعضاء أندية التسامح لما يجسدونه من وحدة العمل الوطني في سبيل نشر مبادئ السلام والتعايش والأخوة الإنسانية في جامعاتهم وكلياتهم، بل وفي ربوع الوطن كله، من خلال عملهم مع وزارة التسامح والتعايش والذي أسهم بفاعلية في تأكيد المعاني النبيلة، والسلوك الطيب في التعارف والحوار والمحبة، والعلاقات الجيدة بين الجميع لما فيه الخير والرخاء للجميع.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه، أمس، فعاليات الملتقى الثالث لأندية التسامح بالجامعات الإماراتية، في جامعة وولنجتون بدبي، بحضور رؤساء ومديري أكثر من 20 جامعة إماراتية، وعفراء الصابري، المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، إضافة إلى طلاب الجامعات المشاركين بأندية التسامح التي تضمهم جامعات الإمارات، كما شهد الملتقى انضمام 6 جامعات جديدة إلى مبادرة أندية التسامح. وفي ختام الملتقى قام معاليه بتكريم الجامعات الفائزة بدرع التسامح، والطلاب المتميزين والفائزين بجوائز غاليريا التسامح.

وقال معاليه، خلال كلمته الافتتاحية بالملتقى: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يؤكد لنا دائماً ثقته التامة في أبناء وبنات الوطن، وحرصه الدائم على أن تظل الإمارات الحبيبة عزيزة بقدرات أبنائها وبناتها، ورائدة بقيم التسامح والتعايش وعمل الخير التي توجه مسيرتها، فإماراتنا تلتزم بالقيم الإنسانية النبيلة، وتجعل منها أساساً للنجاح والتميز في كل المجالات، ونتشرف كثيراً بأن نرفع إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحية شكر وولاء ووفاء واحترام، لحرص سموه على تشجيع كل عمل وطني نافع، كما نقدم لسموه العهد والوعد بأن يكون طلبة الكليات والجامعات، ومن خلال تعاونهم مع وزارات الدولة ومؤسساتها، ملتزمون تماماً بخدمة وطنهم، حريصون كل الحرص على العطاء والإنجاز على كل المستويات، وأنهم جميعاً فخورون بأنهم أبناء هذه الدولة الرائدة أو كما قال صاحب السمو رئيس الدولة: هم أبناء زايد، أبناء هذا البلد الأصيل ومستقبله».

وأكد معاليه التزام وزارة التسامح والتعايش بالعمل مع الجميع من أجل أن يكون طلبة الكليات والجامعات دعاة للتسامح في المجتمع، وأن تعمل معهم دائماً من أجل تعميق ثقافة التطوع والعمل العام، وتحمل المسؤولية، وتشجيع الابتكار المفيد، والأخذ بالأفكار الجديدة والمبادرات النافعة التي تركز على تقدم المجتمع، ونماء الإنسان، معبراً عن سعادته بما قدمه طلاب الجامعات من عمل مثمر مع وزارة التسامح على مدى السنوات السابقة، مشيداً بإيمانهم العميق بأن نشر قيم التسامح والتعايش، مسؤولية الجميع، واعتزازهم الكبير بأن الإمارات تحظى بتجربة عالمية ناجحة، في التعايش والأخوة الإنسانية، والتي جسدتها أقوال وأفعال مؤسس الدولة، المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتتجسد أيضاً في أقوال وأفعال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفي أقوال وأفعال إخوانه قادة الدولة الكرام، وكذلك في إنجازات أبناء وبنات الإمارات وما يتّسمون به من قدرة على التسامح والتعاطف والتعاون.

«التسامح بلا حدود»

أشار معالي وزير التسامح والتعايش إلى أهمية أن يناقش الملتقى مبادرة مهمة لدى وزارة التسامح والتعايش، وهي مبادرة «التسامح بلا حدود» التي تهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة من أجل تشكيل حلقات للتسامح في الفضاء الرقمي، تعمل معاً متجاوزة الحواجز الدينية والثقافية واللغوية والمكانية من أجل أن يكون هناك تعارف وحوار وعمل مشترك بين الجميع، يدور حول القضايا كافة التي تهم البشر في كل مكان، من أجل السير نحو المستقبل بتفاؤل وثقة واطمئنان. وأكد معاليه أن أبناء وبنات الإمارات لديهم القدرة والرغبة في أن يكونوا في المقدمة والطليعة، في التواصل المتسامح، والعمل المثمر مع زملائهم في الوطن والعالم، مستفيدين مما يملكون من علم بمعطيات العصر وأدواته كافة، موضحاً أن نجاح أندية التسامح في الكليات والجامعات إنما هو رهن بجهود طلبة الجامعات أنفسهم وبقدرتهم على التخطيط الجيد والتنفيذ الصائب، وأن أندية التسامح هي محل تقدير معاليه، وأنه يشجعها ويحرص عليها، ويعتز بما تحققه من إنجازات مهمة، وبما يترتب على ذلك من آثار إيجابية داخل الجمعات وخارجها.

إنجازات مشرفة

اختتم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان كلمته بتهنئة الفائزين كافة بالدروع والجوائز، مشيداً بإنجازاتهم المشرفة، ومتمنياً لهم الاستمرار في العطاء والإنجاز من أجل تحقيق الخير للجميع، مؤكداً أن الإمارات تعتز وتفخر بكل ما يجسده طلاب الجامعات من آمال وطموحات في مستقبل زاهر بإذن الله. وأعرب معاليه عن تقديره العميق وسعادته بالمشاركة في هذا الملتقى السنوي لأندية التسامح في الكليات والجامعات، موجهاً الشكر لجامعة وولنجونج لاستضافتها الكريمة ملتقى هذا العام، واعتزازه بالأداء الجيد لأندية التسامح التي تسعى إلى تأكيد مكانة التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في مسيرة المجتمع، وإلى العمل المثمر مع وزارة التسامح والتعايش من أجل التطوير المتواصل للنموذج الرائد لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال الإنساني المهم.

تكريم الفائزين

كرّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الجامعات الفائزة بدرع التسامح لهذا العام، إضافة إلى تكريم الفائزين بجوائز جاليريا التسامح، ففي مسابقة درع التسامح: ذهبت الدرع الذهبية إلى جامعة أبوظبي وكليات التقنية العليا للطالبات في أبوظبي، فيما حصلت جامعة الإمارات العربية المتحدة وكليات التقنية العليا في العين على الدرع الفضية، وفازت جامعة وولنغتون في دبي وجامعة خليفة في أبوظبي بالدرع البرونزية.

أما مسابقة غاليريا التسامح: فذهبت الجائزة الكبرى «أفضل فيديو قصير» إلى ريم عبيد الشامسي من كليات التقنية العليا، وحصلت مجموعة طلابية (أمل الأنصاري وبسمة الباز ومريم علي ومحمد عمر) من جامعة أبوظبي على جائزة الفيديو القصير، وحصلت سلامة عادل الكتبي من كليات التقنية العليا على جائزة التصوير الفوتوغرافي، وحصلت روان حسنواي من جامعة الإمارات على جائزة العمل الفني، وكانت لجنة التحكيم قد اختارت 9 أعمال في المرحلة قبل الأخيرة لاختيار الأفضل منها في مجالات المسابقة كافة التي شارك بها 81 عملاً من الجامعات الإماراتية كافة.

دور كبير

أشاد المشاركون بالملتقى والفائزون بجوائز التسامح، بالدور الكبير الذي تلعبه وزارة التسامح والتعايش محلياً وعالمياً لنشر ثقافة التسامح، لاسيما في الأوساط الطلابية والشبابية، وهو الدور الذي يدعمه ويرعاه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان مشكوراً، مؤكدين أنهم فخورون بالتعاون مع الوزارة، لكي تحقق مبادرة أندية التسامح أهدافها كافة.