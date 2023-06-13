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بدور القاسمي: زيادة القدرات التنافسية في السوق الأكاديمي

بدور القاسمي وأعضاء «أميركية الشارقة» خلال الاجتماع (من المصدر)
14 يونيو 2023 01:15

الشارقة (الاتحاد) 

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أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، أنه يتعّين على الجامعة، التكيّف والابتكار لزيادة قدراتها التنافسية في السوق الأكاديمي الذي يشهد زخماً ملحوظاً.
وقالت الشيخة بدور القاسمي، خلال ترؤسها أول اجتماع لمجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة منذ توليها رئاسته قبل ستة أشهر: «نحن نعمل في سوق تنافسي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموارد، ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن إقليمياً وعالمياً، ما يستوجب أن نعمل معاً لصياغة رؤية متجددة وطموحة للارتقاء بمكانة الجامعة ووضع معيار أعلى لتميّزها».
وأضافت أنها تتطلّع إلى أن تكون الجامعة الأميركية في الشارقة الأعلى تصنيفاً في العالم العربي، وأن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في تصنيف كيو إس العالمي للجامعات، وتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية.
وخلال الاجتماع، ناقش مجلس الأمناء عدداً من الأمور المهمة، إضافة إلى التوجه الاستراتيجي الحالي للجامعة، قبل اعتماده ميزانية عام 2023- 2024، والبيانات المالية لمشاريع الجامعة الأميركية في الشارقة (AUSE)، والبيانات المستقلة المدققة للجامعة الأميركية، والبيانات المالية الموحدة لمجموعة الجامعة الأميركية، للسنوات المالية المنتهية في 31 مايو 2020 و2021 و2022.
وصادق المجلس على قرارات لجنة الشؤون الأكاديمية والبحوث لدعم تطوير الجامعة وتقدمها، حيث شمل ذلك مراجعة جودة البرامج الأكاديمية المطروحة لضمان استمرارها في تلبية المعايير العالية للجامعة الأميركية في الشارقة والاستجابة لسوق العمل المتطور، فضلاً عن اعتماد المجلس ترقيات أعضاء هيئة التدريس وتجديد عقودهم، ووافق على استراتيجية البحث المتبعة بالجامعة الأميركية في الشارقة.
وشكرت الشيخة بدور القاسمي أعضاء مجلس الأمناء المنتهية ولايتهم وهم تشارلز كوتون، وحميد جعفر، والدكتورة جورجيا نوجنت، ورياض الصادق، على مساهمتهم التي لا تقدر بثمن، وعلى تنفيذ الاستراتيجيات البناءة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس وإدارة الجامعة خلال فترة ولايتهم.
ورحبت بأعضاء مجلس الأمناء الجدد، وهم الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ومحمد العبار، مؤسس شركة إعمار (مطور برج خليفة ودبي مول)، والشيخ سلطان سعود القاسمي، أكاديمي إماراتي وجامع أعمال فنية وباحث وكاتب، والدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، والدكتور غونغ كويهانغ، رئيس جامعة بكين.
ورحبت رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة مرة أخرى بالدكتور جي بي «بود» بيترسون وبدور الرقباني، اللذين سيكونان عضوين في مجلس الأمناء لفترة أخرى، وأشارت إلى أن بدور الرقباني ستترأس لجنة الحياة الطلابية، بينما سيترأس عبد الفتاح شرف لجنة تنمية الموارد.
وتعليقاً على هذه التغييرات، قالت الشيخة بدور القاسمي: «أنا ممتنة لأعضاء مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة، الذين يحرصون على تكريس وقتهم لدعم الجامعة، والإشراف على برامجها الأكاديمية وتطويرها. وأنا على يقين أن الجامعة تحت قيادتهم وتوجيههم ستظل مكاناً تقدمياً وديناميكياً ومبتكراً للتعلّم والنمو».

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