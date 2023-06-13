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«اللغة العربية» تسعد طلبة «الثاني عشر»

«اللغة العربية» تسعد طلبة «الثاني عشر»
14 يونيو 2023 01:15

دينا جوني (دبي) 

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أجمع طلبة صفوف الثاني عشر في مسارات العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم، على سهولة امتحان اللغة العربية الذي جاء يحاكي جميع مستويات الطلبة.
وأشار أحد أساتذة مادة اللغة العربية في مدرسة حكومية إلى أن الامتحان الورقي كان عبارة عن موضوع تعبيري عن السيرة الغيرية والتي ركزت في امتحان نهاية الفصل الثالث على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وكان على الطلبة كتابة 400 كلمة تتضمن تقنيات ومهارات كتابة السيرة الغيرية. أما الاختبار الإلكتروني، فتضمن نصّين: أحدهما روائي والآخر معلوماتي مع عدد من الأسئلة التي تحاكي فهم الطالب للفقرات والبعد الأدبي. ولفتت إدارات مدرسية إلى أنها لم تتلق أي شكاوى من داخل اللجان حول مستوى الامتحان أو الأسئلة، أو المسائل التقنية. وأفادت بأن الأسئلة جاءت تعالج نواتج التعلم المقررة، فيما راعت الورقة الامتحانية شمولية المقرر الدراسي لتغطي جميع مضامين الوحدات الدراسية، وكذلك الهيكل التعليمي لاختبار اللغة العربية. بدورهم، أكد عدد من الطلبة أن الامتحان الإلكتروني راعى الفروق الفردية كافة بين الطلبة، وركز على الفئة المتوسطة من الطلبة، وكان هناك هامش للمبدعين والمتميزين في الامتحان الورقي التعبيري.

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