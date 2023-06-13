تفاهم بين «التربية» و«اليونسكو»

دبي (وام)

وقّعت وزارة التربية والتعليم، ومكتب التعليم المناخي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، مذكرة تفاهم، لتعزيز الشراكة والتعاون بين الطرفين في مجال تنفيذ البرامج والأنشطة في مجال الاستدامة البيئية.

وسيشمل التعاون القائم بين الجانبين، مجالات عدة، منها تثقيف الطلبة والعاملين في المؤسسات التعليمية وأصحاب الاختصاص، بشأن قضايا تغير المناخ والاستدامة البيئية، وتنمية مهارات الطلبة لقيادة العمل المناخي؛ ودعم مشاركتهم في تطوير سياسات المناخ وتنفيذها، وغيرها من المجالات الأخرى التي يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين.

وقع مذكرة التفاهم، الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وإريك غيولياردي رئيس مكتب التعليم المناخي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، بحضور الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات في وزارة التربية والتعليم، وديفيد ويلجنباس المدير التنفيذي لمكتب التعليم المناخي.

وأكد الدكتور محمد المعلا، أن وزارة التربية والتعليم، حريصة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية وتوثيق التعاون مع الجهات الدولية المختصة والفاعلة في مجال التعليم، وما يتصل به من قضايا وملفات حيوية، لافتاً إلى أن المذكرة من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الطلبة والعاملين في قطاع التعليم، كونها تتطرق إلى قضايا ملحة تتصل بتغير المناخ والاستدامة البيئية، وبالتالي تمكين الطلبة في هذا القطاع ليكونوا أكثر مساهمة في تعزيز جودة البيئة وكل ما يتصل بالمناخ من تشريعات.

وقال المعلا: إنه في إطار هذا التوجه، أبرمت الوزارة مذكرة تفاهم مع مكتب التعليم المناخي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ‹اليونسكو›، وهي مؤسسة دولية لها إسهاماتها ودورها البارز في التثقيف بشأن تغير المناخ، موضحاً أنه وفقاً للمذكرة سيتم تنفيذ برامج مشتركة فاعلة بين الطرفين، فضلاً عن تحقيق الاستفادة عبر توفير الموارد التربوية والتطوير المهني للمعلمين، وتطوير المناهج فيما يتصل بتغير المناخ، وهذا ما سيحقق انعكاسات إيجابية في تحسين خبرات قطاع التعليم بالدولة، واستدامته لا سيما في هذا الجانب.