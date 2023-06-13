بلدية مدينة العين تعيد تشغيل مماشي الرذاذ

العين (وام)

أعادت بلدية مدينة العين تشغيل مماشي الرذاذ الضبابي بعد تنفيذ أعمال صيانة، ورفع كفاءة وجاهزية المماشي في كل من منطقة الطوية وعشارج استعداداً لفصل الصيف.

وتعمل التقنية على خفض درجات الحرارة وتلطيف الأجواء الخارجية في موسم الصيف في مدينة العين، كما تساعد على تشجيع السكان على ممارسة الرياضة والمساهمة في الحد من الأجواء الحارة التي تقلل استخدام المرافق العامة في المدينة.

وشملت أعمال رفع كفاءة المماشي على تنفيذ أعمال الصيانة بأعلى المعايير والمواصفات مع تحسين الزراعات التجميلية من النباتات المتسلقة والنباتات ذات الظل، بالإضافة إلى توفير الخدمات الإضافية لمرتادي المماشي من كراسي وثلاجات مياه الشرب. وتحرص بلدية العين من هذه الأعمال على المحافظة على الأشجار المعمرة في المماشي والتي بدورها توفر الظل لمرتادي الممشى بنسبة كبيرة كما أنها تخفض من درجات حرارة المكان وترطب الجو. وتعتبر المماشي في مدينة العين واحدة من أهم الوجهات التي يرتادها زوار مدينة العين، وهي متنفس طبيعي لهم، عبر استخدام الحلول المبتكرة الذكية لتحسين، وتوفير الخدمات التي تخدم زوار ومرتادي المماشي.