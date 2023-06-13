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مبادرات لمكافحة التصحر والمحافظة على استدامة البيئة في الظفرة

مبادرات لمكافحة التصحر والمحافظة على استدامة البيئة في الظفرة
14 يونيو 2023 01:15

منطقة الظفرة (الاتحاد) 

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انطلاقاً من حرص بلدية منطقة الظفرة للمساهمة في مكافحة التصحر والمحافظة على استدامة البيئة، تقوم البلدية وتزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر، بتنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة التي تسهم في زيادة نشر الرقعة الخضراء، حيث تواصل البلدية حملات التوعية بأهمية الزراعة وتوزيع الشتلات الزراعية، وتوزيع البذور والنباتات البرية على أفراد المجتمع، بالإضافة إلى توزيع أشجار الغاف وزراعتها في مناطق متفرقة بمدن المنطقة، وتشجير الشارع المؤدي إلى شاطئ السيدات في مدينة السلع. 
كما تحرص بلدية منطقة الظفرة على استخدام النباتات البرية المحلية في عمليات التجميل الطبيعي بالمنطقة، وذلك لما تتميز به النباتات البرية المحلية، حيث إنها تسهم في المحافظة على التوازن البيئي، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك مياه الري، وقلة حاجتها لمياه الري، كما أنها لا تتطلب الكثير من عمليات الصيانة. ومقاومة لغالبية الأمراض والإصابات الحشرية، ولا تحتاج إلى أسمدة ومخصبات، ومن مميزاتها أيضاً تسهم في ترشيد استخدام الموارد الطبيعية واستدامتها، وصيانة وتشغيل الأصول البلدية بكفاءة وفاعلية.
وعند ذكر جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة التصحر، لابد من إبراز الدور الكبير للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في مكافحة التصحر، والذي حول بفكرة الثاقب ورأيه السديد رمال الصحراء إلى واحات خضراء أدهشت القاصي والداني، وقد سار على نهجه قيادتنا الرشيدة، وبفضل تلك الجهود انتشرت الحدائق والمتنزهات، وتم تطوير الشواطئ، وزادت مساحات الرقعة الزراعية للحد من التصحر وآثاره على البيئة.

الظفرة
الإمارات
بلدية الظفرة
مكافحة التصحر
استدامة البيئة
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