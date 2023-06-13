«بيبرجوي» يتراجع إلى إعصار من الدرجة الأولى

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد المركز الوطني للأرصاد، تراجع تصنيف الحالة المدارية بحر العرب «بيبرجوي» إلى إعصار من الدرجة الأولى، ويتمركز وسط شرق بحر العرب عند خط عرض 21.0 شمالاً وخط طول 66.8 وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 145 إلى 155 كم/الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض، وأوضح المركز أنه لا يوجد أي تأثير للإعصار على الدولة، وأشار في تقريره الثامن عن الحالة إلى أنه من المتوقع، ومن خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الإقليمي من المتوقع استمرار الاعصار المداري من الدرجة الأول خلال الـ 24 ساعة القادمة، واتجاه الاعصار للشمال باتجاه السواحل الهندية - الباكستانية، حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 130 – 150 كم/ س وسرعة تحرك الاعصار 6 كم/ س.وتشهد الدولة أنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى هطول أمطار على بعض المناطق، وإلى إتفاع بدرجات الحرارة، إذ سجلت أعلى درجة حرارة على الدولة في القوع، وبلغت 49.2 درجة مئوية، ولقد تراوحت أعلى 5 درجات حرارة على الدولة بين 48.2 درجة في حتا إلى 49.2 درجة في القوع.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً - وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، وحركة الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، أما البحر فمتوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

فيما يتوقع المركز أن يكون طقس الغد مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر – انخفاض في درجات الحرارة، وحركة الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، ويكون البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.